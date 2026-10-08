Paulo Victor Gomes, sélectionneur à la fois des équipes U20 et U23 du Brésil, est récemment passé par le centre d’entraînement du Bayern Munich. Mardi, il a publié sur Instagram une photo sur laquelle on le voit aux côtés de l’entraîneur principal Vincent Kompany (pour qui il avait même apporté un maillot de la sélection brésilienne floqué Kompany) et de l’entraîneur de la réserve Dante.

Gomes a écrit : « Aujourd’hui débute au Bayern Munich une importante série de visites internationales, au cours de laquelle nous suivrons de près nos joueurs brésiliens en Europe et renforcerons les liens avec les clubs. Une journée riche en échanges d’expérience et en bonnes discussions sur le football et le développement des joueurs. »

Au Bayern Munich, un seul joueur entre actuellement en ligne de compte pour une convocation avec les U20 ou les U23 du Brésil de Gomes : Maycon Cardozo. L’ailier gauche de 17 ans, qui ne mesure que 1,65 mètre, est considéré comme l’un des plus grands talents munichois.

Comment Maycon Cardozo est-il arrivé au Bayern Munich ?

Cardozo est le fils de l’ancien footballeur professionnel brésilien Douglas. À l’âge de deux ans, la famille a déménagé en Thaïlande, où Cardozo a appris à jouer au football. C’est via la World Squad du Bayern Munich qu’il a rejoint Munich au début de l’année 2025, où il a d’abord joué pour les U17 puis les U19.

Prochains matchs FCA Bundesliga 09:30 FCB

Lors de la phase retour de la saison passée, Kompany l’a régulièrement intégré aux entraînements des professionnels et l’a même fait jouer à deux reprises en Bundesliga. Cardozo faisait partie du groupe munichois lors de la tournée asiatique en été, et il figurait dans le groupe pour le Supercoupe contre le Borussia Dortmund. Jusqu’à présent cette saison, il n’a toutefois disputé des matches officiels qu’avec la réserve de quatrième division entraînée par Dante, qui a lui-même autrefois joué pour le Bayern Munich et l’équipe nationale du Brésil.

Cardozo a disputé deux matches fin août (une passe décisive), avant d’être stoppé par une fracture de l’épaule. Cardozo travaille actuellement à son retour, et cette visite de marque venue du Brésil devrait lui apporter un nouvel élan.