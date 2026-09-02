Comme le rapporte Sky, une discussion a eu lieu entre le sélectionneur allemand et l’attaquant lors d’une visite de Klopp au centre d’entraînement de l’SGE.

Klopp aurait alors encouragé le joueur de 22 ans, qui pourrait évoluer non seulement pour l’Allemagne mais aussi pour le Maroc, le pays d’origine de son père, à opter pour un avenir en équipe nationale allemande.

Ebnoutalib, qui est né à Francfort et a une mère allemande, n’a jusqu’à présent pas disputé le moindre match avec les sélections de jeunes allemandes. Il a tout de même été convoqué une fois avec les U15 du Maroc.

Ebnoutalib joue pour Francfort depuis le début de l’année, après avoir auparavant fait parler son sens du but avec le SV Elversberg en 2. Bundesliga. Il y a inscrit douze buts en 25 matches toutes compétitions confondues, contribuant largement à la montée du club sarrois dans l’élite allemande.

Getty Images

Jürgen Klopp va-t-il convoquer Younes Ebnoutalib avec l’équipe d’Allemagne ?

Et son bilan depuis avec l’SGE est lui aussi plus que convaincant. Il a foulé la pelouse à sept reprises avec le club hessois, inscrivant cinq buts et délivrant une passe décisive supplémentaire. Une ascension fulgurante, quand on pense qu’Ebnoutalib évoluait encore il y a à peine un an et demi en Regionalliga, au FC Giessen.

Reste à savoir si Klopp convoquera déjà le joueur de 22 ans pour les prochains matches internationaux. En Ligue des nations, la sélection allemande entrera d’abord en lice contre les Pays-Bas le 24 septembre, avant d’affronter la Serbie et la Grèce.