Visas : un déblocage bienvenu. Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde approche, Washington lève enfin le voile sur une décision attendue : les responsables iraniens pourront désormais entrer aux États-Unis

Après une semaine de tensions diplomatiques ayant failli compromettre la participation de la délégation administrative iranienne à la Coupe du monde, la Fédération iranienne de football a annoncé avoir obtenu l’accord des États-Unis pour la délivrance de visas à ses responsables. Cette décision pourrait mettre fin à l’une des crises les plus délicates juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

Mehdi Mohammad Nabi, vice-président de la fédération et directeur de l’équipe nationale, a déclaré à l’agence officielle IRNA que les autorités américaines avaient officiellement informé Téhéran que les quinze responsables dont les visas avaient été précédemment refusés pouvaient se rendre au consulat américain de Tijuana, au Mexique, pour déposer de nouvelles demandes.

Washington avait déjà accepté de délivrer des visas à l’ensemble des joueurs de l’équipe nationale iranienne, mais avait initialement refusé l’accès à 15 responsables et administrateurs, dont Mohammad Nabi lui-même. Cette décision avait provoqué la colère de la Fédération iranienne, qui y avait vu une « ingérence politique » dans un tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada du 11 juin au 19 juillet, et qui verra 48 équipes s’affronter pour la première fois de l’histoire.

M. Nabi a ajouté : « Nous avons été informés aujourd’hui que plusieurs membres de la liste des 15 pourront déposer leur demande à Tijuana. Les noms ne sont pas encore connus, mais je pense qu’une majorité sera régularisée, car il s’agit des piliers de l’encadrement. Nous espérons une issue favorable pour les autres. »

Cette avancée intervient 72 heures avant l’entrée en lice de la sélection iranienne dans le groupe G, où elle affrontera la Nouvelle-Zélande à Los Angeles avant d’enchaîner face à la Belgique et à l’Égypte, toutes les rencontres se déroulant sur sol américain.

Le vice-président a également évoqué des réunions marathoniennes de sept heures hier à Los Angeles avec la FIFA : « Nous avons tenu une séance le matin, puis une autre le soir. La FIFA nous a confirmé que l’équipe doit arriver sur le lieu du match un jour avant, soit le 14 juin. »

Il précise : « Nous leur avons indiqué que nous préférions arriver une journée plus tôt, car nous ne pourrons pas tenir la date initialement prévue. L’heure exacte n’est pas encore fixée entre le 13 et le 14 juin, mais nous enverrons probablement l’équipe samedi afin qu’elle soit aux États-Unis au moins deux jours avant la rencontre ; si cela s’avère impossible, le départ aura lieu dimanche. »

La gestion de ces visas représente un premier test pour la capacité de la FIFA à faire respecter le principe de « neutralité du football », après une crise similaire qui a conduit à l’expulsion de l’arbitre somalien Omar Artan de l’aéroport de Miami la semaine dernière.