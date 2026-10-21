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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, n’a pas cherché à se dérober après une prestation marquée par des erreurs d’appréciation inhabituelles lors de la victoire 4-3 contre Villarreal. L’international néerlandais a été au cœur d’une défense en grande difficulté en première période. Une tête mal ajustée de sa part a notamment directement conduit à l’ouverture du score de Georges Mikautadze, après seulement quatre minutes de jeu. Malgré la victoire, le défenseur central a rapidement évoqué ses difficultés sur les réseaux sociaux, reconnaissant avoir été bien en deçà de son niveau habituel lors d’une soirée où Liverpool a dû remonter un retard de deux buts.

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Van Dijk « assume les critiques » après sa prestation catastrophique à Anfield

« Ce n’est pas mon meilleur début de match, j’accepte les critiques », a publié Van Dijk après le coup de sifflet final. Il a reconnu son entame décevante et accepté les réactions négatives qui ne manqueraient pas de suivre.

Il a toutefois tenu à mettre l’accent sur la résilience de ses coéquipiers, qui se sont ressaisis pour conserver leur bilan de 100 % de victoires dans la phase de ligue de la compétition. « Une réaction incroyable de l’équipe, j’en suis incroyablement fier », a-t-il ajouté, saluant l’esprit collectif qui a permis aux joueurs d’Andoni Iraola de renverser la situation pour prendre les trois points.

Le défenseur expérimenté n’a pas non plus été épargné par la presse anglaise. Plusieurs médias ont souligné son rôle dans l’effondrement initial, tandis que Van Dijk a dû se contenter d’une note de 5,5 dans les évaluations des joueurs de GOAL.

De son côté, la BBC lui a attribué la note de 5/10, relevant son début de match fébrile et cette « erreur inhabituelle » sur le premier but. The Guardian a quant à lui souligné que son entame marquée par les erreurs était la principale raison pour laquelle Liverpool s’était retrouvé dans une situation aussi délicate si tôt dans le match.

Notes des joueurs de Liverpool : Mac Allister et un Ngumoha survolté brillent lors de la victoire 4-3

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Même si Liverpool prend véritablement de l’élan cette saison, ces inquiétudes défensives continuent de préoccuper l’entraîneur.

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Si le joueur de 35 ans s’est nettement amélioré en seconde période, les trois buts encaissés à domicile seront une source majeure d’inquiétude pour le staff technique. Liverpool a largement dominé ses adversaires en Europe cette saison, mais la facilité avec laquelle Villarreal a traversé sa défense a révélé un manque de cohésion rarement observé depuis l’arrivée d’Iraola.

La volonté du capitaine d’« assumer les critiques » témoigne de son leadership, mais la fréquence de ces erreurs commence à attirer l’attention des consultants dans tout le pays.

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Troy Deeney s’interroge sur la vitesse du capitaine et sa fatigue mentale

L’ancien attaquant de Watford Troy Deeney, intervenant en tant que consultant pour CBS Golazo, a dressé un constat sévère de l’état physique et mental actuel de Van Dijk. Après avoir affronté le Néerlandais à sept reprises au cours de sa carrière de joueur, Deeney a suggéré que le défenseur pourrait souffrir de l’accumulation des matches disputés au plus haut niveau.

« Il semble fatigué mentalement », a commencé Deeney, avant de décortiquer les erreurs qui ont permis à Villarreal de prendre l’avantage à la surprise générale à Anfield. « Il a toujours des qualités, mais cette erreur qui amène le 0-1… Ce n’est pas Virgil van Dijk, normalement, cela ne fait pas partie de son répertoire. »

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Deeney est allé plus loin, estimant que Van Dijk avait pris de mauvaises décisions sur les deux premiers buts. Il a relevé que le défenseur avait complètement mal jugé la trajectoire du ballon sur le premier, avant de sortir de la ligne défensive sans raison évidente sur le deuxième.

« Il juge complètement mal la trajectoire et, sur le deuxième but encaissé, il sort de la ligne sans raison. Il a l’air frustré », a observé l’ancien attaquant de Premier League. Ces observations rejoignent les évaluations des joueurs de Liverpool, qui ont décrit la première période du capitaine comme « anormalement brouillonne » et souligné les énormes espaces laissés lors des transitions défensives de Liverpool.

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L’analyse a également abordé le déclin inévitable d’un joueur qui s’appuie largement sur sa supériorité physique depuis plus d’une décennie. Deeney a établi un parallèle avec le légendaire capitaine de Chelsea John Terry, soulignant que ce dernier, après avoir perdu de la vitesse, s’était adapté en organisant mieux les joueurs autour de lui et en veillant à ne jamais se retrouver exposé.

« Chaque footballeur connaît un moment comme celui-ci dans sa carrière. Il ne se mettait jamais en danger, mais c’était parce qu’il avait Cahill et Azpilicueta à ses côtés et qu’il savait bien organiser les choses. Van Dijk possède d’immenses qualités athlétiques, mais sa vitesse diminue. Et il guide moins ses coéquipiers que ne le faisait Terry. Regardez avec quelle facilité Liverpool encaisse des buts », a conclu Deeney.

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Liverpool résiste et conserve son bilan parfait en Europe

Malgré ses faiblesses défensives, la puissance offensive de Liverpool lui a permis de rester parmi les équipes les plus en forme d’Europe. La remontée a été lancée par un superbe doublé d’Alexis Mac Allister et par la créativité de Rio Ngumoha, auteur de deux passes décisives cruciales qui ont aidé son équipe à combler un retard de 2-0.

Cette victoire fait suite à de précédents succès européens contre l’Atletico Madrid et le LASK Linz. Le club de la Mersey conserve ainsi un bilan parfait dans sa campagne continentale jusqu’à présent.

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Andoni Iraola aura beaucoup à méditer avant le retour de Liverpool en championnat face à Brighton. Si cette victoire entretient la dynamique positive, l’entraîneur a déjà insisté sur la nécessité pour ses joueurs de garder les pieds sur terre pendant cette période de transition.

Il a récemment rappelé fermement à Rio Ngumoha, qui s’est révélé cette saison, que la suite de son parcours ne serait pas toujours facile. Un avertissement qui pourrait tout aussi bien s’appliquer aux joueurs expérimentés de sa défense, actuellement en baisse de forme.

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Au bout du compte, la capacité de Van Dijk à se reprendre en seconde période a été déterminante pour préserver le résultat, même après le troisième but inscrit tardivement par Villarreal grâce à Tani Oluwaseyi, qui a rendu la fin de match tendue. L’expérience du capitaine sera essentielle au fil de la saison, mais la pression monte sur lui : il doit prouver que ses erreurs récentes ne sont qu’un passage à vide et non le signe d’un déclin durable.