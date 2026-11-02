Virgil van Dijk reçoit la monnaie de sa pièce et se fait recadrer par un joueur d’Arsenal sur Instagram

Piero Hincapié a adressé une pique à Virgil van Dijk dimanche soir, après le match entre Liverpool et Arsenal à Anfield. Le défenseur d’Arsenal a publié sur Instagram une photo accompagnée du texte « I don’t forget… ».

Le 8 janvier de cette année, Liverpool et Arsenal s’étaient affrontés à l’Emirates Stadium. Les esprits s’étaient échauffés ce jour-là et, après la rencontre, Van Dijk avait publié un message sur Instagram.

Il avait posté une photo de la manche de son maillot, sur laquelle figurait encore à l’époque un logo doré de la Premier League. Le vainqueur de la saison précédente de Premier League peut en effet arborer ce logo doré sur sa manche.

Cette année, c’est donc Arsenal qui joue avec le lion doré sur la manche. Après la rencontre (victoire 0-1), Hincapié a publié une photo de sa manche accompagnée du texte « I don’t forget… », en référence claire au message de Van Dijk publié un an plus tôt.

Hincapié a toutefois dû se contenter d’une place sur le banc. Le défenseur équatorien est entré à la place de Christos Tzolis à dix minutes de la fin.