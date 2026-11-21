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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, appelle ses coéquipiers à se préparer à un choc intense face à Manchester United, attendu à Anfield ce dimanche. Le défenseur néerlandais souligne le défi particulier que représente la venue des visiteurs depuis la nomination de Mauricio Pochettino à leur tête.

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Van Dijk impatient de retrouver l’ambiance d’Anfield

Après deux semaines d’interruption de la Premier League, Liverpool se prépare à un choc dimanche après-midi face à son grand rival, Manchester United. Liverpool veut poursuivre sur sa lancée en championnat, et Van Dijk sait parfaitement ce qui se joue dans cette affiche très attendue. Conscient de l’importance de ce derby historique du nord-ouest de l’Angleterre , le défenseur néerlandais compte sur la ferveur du public d’Anfield pour créer une atmosphère intimidante et pousser son équipe vers la victoire.

« Après deux semaines sans Premier League, nous ne pouvions pas rêver d’une affiche plus enthousiasmante pour reprendre la compétition, a écrit Van Dijk sur le site officiel du club. Certains des matches les plus mémorables que j’ai disputés avec Liverpool ont été contre Manchester United, et j’ai hâte de retrouver une ambiance particulière à Anfield. Ce sont les matches auxquels tout le monde veut participer. Je n’ai pas besoin de m’étendre sur l’histoire et la rivalité entre les deux clubs. Je sais simplement que vous serez aussi impatients que nous, les joueurs, d’y aller et de nous mettre au travail. »

Le facteur Pochettino

Manchester United arrive dans le Merseyside avec un nouvel élan après l’arrivée très médiatisée de Mauricio Pochettino . L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea a pris les rênes à Old Trafford, et Van Dijk estime que ce changement rend Manchester United bien plus dangereux et imprévisible. Il prévient que les joueurs adverses voudront faire leurs preuves auprès de leur nouvel entraîneur dans un match d’une telle importance.

« Ce sera un match difficile, cela ne fait aucun doute. Nous savons que nous affrontons une équipe avec un nouvel entraîneur, une équipe qui sera très motivée. Nous devons être prêts à travailler extrêmement dur si nous voulons obtenir le résultat que nous souhaitons tous », a prévenu le joueur de 35 ans.

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Sur la lancée de la victoire contre Crystal Palace

Liverpool a abordé la trêve internationale en bonne position après une victoire âprement disputée, 3-1, sur le terrain de Crystal Palace. Si la prestation dans le sud de Londres n’a pas été parfaite, Van Dijk s’est montré très satisfait de la solidité défensive affichée par l’équipe. Il estime que la capacité à souffrir et à défendre collectivement, l’aspect « ingrat » du jeu, sera essentielle si Liverpool veut rester dans la course au titre tout au long de l’hiver.

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« Nous sommes partis en trêve après une bonne et importante victoire à l’extérieur contre Crystal Palace, au cours de laquelle nous avons, je crois, montré beaucoup des qualités et des caractéristiques nécessaires pour réussir notre saison, a-t-il souligné. Notre prestation était loin d’être parfaite, mais la manière dont nous sommes restés soudés, dont nous nous sommes battus sur chaque ballon et avons défendu en équipe pendant plus de 90 minutes était satisfaisante, surtout au terme d’une série de matches éprouvante. Ce sont les standards que nous devons maintenir. Je le répète souvent, mais les meilleures équipes sont celles qui parviennent à rester régulières, semaine après semaine. »

Se préparer au marathon hivernal

Le choc contre Manchester United marque le début d’une période extrêmement exigeante pour le club. D’ici à la fin janvier, Liverpool doit disputer au moins 19 matches dans quatre compétitions différentes. Ce calendrier chargé mettra la profondeur de l’effectif à rude épreuve, mais Van Dijk assure que le vestiaire est prêt à supporter les exigences physiques et mentales de la période des fêtes.

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« Les exigences sont grandes, mais les récompenses le sont aussi, et tout le monde dans le vestiaire est prêt à relever les défis qui nous attendent. Mais avant tout, nous nous concentrons sur dimanche. Nous savons ce que ce match signifie pour le club et pour vous tous. Nous savons à quel point vous serez mobilisés, et je peux vous assurer que nous le serons aussi. J’espère que nous pourrons vous offrir une nouvelle journée mémorable. »