Virgil van Dijk estime que, outre la chaleur et l’humidité, la qualité des terrains pourrait constituer un facteur déterminant lors de cette Coupe du monde, comme il l’a confié à Voetbal International. Selon le capitaine des Oranje, la pelouse n’est pas parfaite et le ballon ne rebondit pas bien dessus.

« Les conditions auront une influence à 100 % », assure le défenseur de Liverpool. Il évoque ensuite l’état des terrains. « Ça aussi, d’ailleurs. On l’a constaté lors de la Coupe du monde des clubs, l’année dernière aux États-Unis. »

« Le ballon ne rebondit pas très bien. Il va falloir s’y habituer. Nous devons nous y adapter et nous mettre dans le bain le plus vite possible. »

Malgré ces contraintes, le vétéran de 34 ans estime que les Oranje peuvent briller. Il insiste sur l’importance de pouvoir adapter leur style de jeu : « Nous avons les qualités pour jouer de plusieurs manières. C’est ce sur quoi nous travaillons. Nous pouvons aussi utiliser différents systèmes. Si nous jouons avec quatre défenseurs, nous pouvons passer en 3-4-3. »

Pour lui, bien commencer la compétition est essentiel pour ensuite pouvoir monter en puissance. « Il faut entrer dans le tournoi avec une bonne image et gagner dès les premiers matchs afin de continuer à progresser. Comme ça, on pourra passer un bel été avec ce groupe. »

Lundi soir, les Oranje disputeront leur dernier match amical international contre l’Ouzbékistan, avant d’entamer la compétition dimanche prochain à 22h00 face au Japon.