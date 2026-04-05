Virgil van Dijk fait amende honorable après la défaite cuisante de Liverpool face à Manchester City en FA Cup

Samedi, Liverpool n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de la FA Cup après une lourde défaite face à Manchester City, ce qui signifie que l'équipe d'Arne Slot ne vise plus que la Ligue des champions cette saison. Le capitaine Virgil van Dijk assume ses responsabilités et présente ses excuses.

Actuellement cinquième de la Premier League, Liverpool était déjà mené 2-0 à la mi-temps, puis l'équipe de Pep Guardiola a mis fin à tout suspense peu après la reprise en marquant deux autres buts : 4-0.

Van Dijk a déclaré au Times qu'il était déçu des performances de son équipe et a reconnu ses propres torts. « Nous avons non seulement laissé tomber nos coéquipiers et l'entraîneur, mais aussi les supporters », commence l'international néerlandais.

« La façon dont nous avons joué en deuxième mi-temps doit être douloureuse pour tout le monde. Je tiens à présenter mes excuses pour cela », poursuit le défenseur, qui ajoute ensuite que cette saison médiocre lui pèse surtout mentalement. « Mentalement, c'est très dur en ce moment. Dans l'ensemble, ça a tout simplement été une saison très difficile », déclare Van Dijk.

Liverpool devra se ressaisir la semaine prochaine en Ligue des champions. Mais une tâche difficile attend le champion en titre. Mercredi, les Reds se rendront au Paris Saint-Germain.

« J'ai regardé un extrait hier et ça va être une tâche difficile. Mais nous avons une responsabilité, non seulement envers nous-mêmes, mais surtout envers les supporters », conclut Van Dijk.

Le capitaine de l'équipe nationale néerlandaise garde toutefois confiance, y compris en son entraîneur. « Bien sûr, c'est lui qui est responsable en tant que manager, mais c'est nous, sur le terrain, qui devons faire le travail », a-t-il déclaré. « La qualité est là. J'ai eu la chance de jouer pour Liverpool pendant tant d'années et le plus important a toujours été la cohésion. »

« Nous sommes bien sûr actuellement dans une phase de transition, nous devons donc retrouver cette cohésion », conclut-il.