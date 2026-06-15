La performance décevante de l’équipe nationale néerlandaise face au Japon lors de la Coupe du monde n’a pas échappé aux observateurs belges. Sur la chaîne Sporza, le commentateur Filip Joos s’est livré à une critique cinglante.

Sa frustration vise notamment Memphis Depay, entré en jeu à vingt minutes de la fin. Le sélectionneur Ronald Koeman, qui, selon Joos, a commis une erreur manifeste en faisant entrer l’attaquant, en fait également les frais.

« Si tu choisis délibérément de jouer à 10, si tu penses encore que Memphis Depay est un bon remplaçant à ce niveau… Tu ne devrais même plus l’emmener. Ça reste un problème », lance Joos dans sa diatribe.

« Il se déplace d’une façon qui laisse penser : as-tu vraiment envie de jouer, mon gars ? Alors que Summerville et Malen, eux, le montrent clairement. Mettez donc Brobbey en attaque. Il a réalisé une saison fantastique à Sunderland. Il sait conserver le ballon, mais là, Koeman a ôté toute la vitesse de son équipe, c’était vraiment maladroit. »

Le peu de crédit qu’il accordait encore à l’attaquant s’est évanoui dès le coup de sifflet final : « Memphis ne sera plus jamais à la hauteur du niveau de la Coupe du monde, du niveau auquel les Pays-Bas aspirent. Ça n’arrivera plus. »

Pour Joos, Virgil van Dijk, le capitaine des Oranje, doit désormais prendre ses responsabilités : « Si j’étais Van Dijk, je frapperais déjà à la porte de Koeman et je lui dirais : “Coach, on doit parler de Memphis.” »

« Car ça ne peut pas continuer comme ça, tu ridiculises ton groupe », poursuit-il, furieux. « Memphis a apparemment le mot “succès” tatoué sur la lèvre inférieure. J’espère qu’il pourra se le faire effacer au laser. Il a peut-être encore du succès dans le rap, mais plus dans le football. »