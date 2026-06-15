Virgil van Dijk, auteur d'un but, essuie de vives critiques : « Il ferait bien de se regarder en face ! »

Valentijn Driessen a manifesté son agacement après l’interview de Virgil van Dijk, accordée à l’issue du match nul 2-2 entre les Pays-Bas et le Japon lors de la Coupe du monde. Le journaliste l’exprime sans détour dans un reportage vidéo diffusé par De Telegraaf.

Selon lui, les internationaux néerlandais se retranchent derrière une mentalité « nous contre eux » et contestent systématiquement la moindre critique médiatique.

Il estime également que les joueurs se contentent d’appliquer la ligne fixée par leur sélectionneur : « Van Dijk nie tout, il suit parfaitement la ligne de Koeman. On croirait qu’ils se sont réunis juste avant la conférence de presse pour caler leur version. »

« Si j’étais Virgil van Dijk, le capitaine et leader de cette équipe, je commencerais par me remettre en question. Il rejette toujours la faute sur les autres, alors qu’il n’est pas irréprochable sur ce dernier but encaissé face au Japon », analyse Driessen.

Selon lui, les Oranje ont du pain sur la planche : « Il y a beaucoup de travail, non seulement pour reconquérir les faveurs du public néerlandais, mais aussi pour aller loin dans ce tournoi. »

« Si vous continuez à jouer comme ça et que vous affrontez des nations comme le Maroc, le Brésil, l’Allemagne ou les États-Unis, vous êtes cuits. Il faudra vraiment faire beaucoup mieux que contre le Japon », conclut Driessen.

Les Néerlandais disputent encore deux matchs dans la phase de groupes : samedi soir face à la Suède, puis vendredi soir contre la Tunisie.