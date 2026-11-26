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Chelsea a été appelé à tenter un transfert surprise pour le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, alors que l’incertitude grandit autour de son avenir à long terme sur les bords de la Mersey. Le défenseur expérimenté approche de la fin de son contrat, ce qui pourrait ouvrir la voie à un transfert vers un autre club de Premier League cet été.

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Redknapp appelle Chelsea à profiter de l’incertitude contractuelle à Liverpool

Liverpool réfléchit encore à l’opportunité de proposer un nouveau contrat à Virgil van Dijk, dont le bail actuel touche à sa fin. Si le club décide de ne pas le prolonger, l’ancien milieu de terrain Jamie Redknapp estime que Chelsea doit saisir l’occasion de garder le Néerlandais en Premier League.

Van Dijk est le pilier de la défense de Liverpool depuis son arrivée en 2018, il y a près de dix ans. Cette période a coïncidé avec le retour du club parmi les équipes qui remportent les plus grands trophées. Si Redknapp espère voir le défenseur central rester à Anfield, il assure que Stamford Bridge devrait être sa prochaine destination si aucun accord n’est trouvé.

Pourquoi Redknapp voit Van Dijk à Chelsea

Interrogé par Sky Vegas, Redknapp a estimé que Chelsea devrait viser le défenseur expérimenté, qui peut selon lui encore évoluer au plus haut niveau pendant deux saisons.

« Je n’en suis pas sûr, il pourrait finir par rester. Je l’espère », a déclaré Redknapp. « Chelsea devrait essayer de recruter Virgil van Dijk cet été. C’est ce que je ferais. C’est le genre de joueur qu’il lui faut. On ne peut pas compter sur lui pendant cinq ans, mais je pense qu’il a encore deux ans au plus haut niveau. »

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« Je pense que ce serait une excellente recrue. Il voudra peut-être aller en MLS. Il voudra peut-être aller ailleurs. Mais Londres pourrait lui plaire. Et s’il ne signe pas de nouveau contrat à Liverpool, c’est lui que Chelsea devrait essayer de recruter. »

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Le virage de Chelsea vers l’expérience et la position de Van Dijk

Recruter un leader confirmé s’inscrirait dans la récente évolution de la stratégie de Chelsea sur le marché des transferts sous Xabi Alonso. Après avoir auparavant privilégié les jeunes talents, Alonso a fait venir des joueurs expérimentés dans l’effectif l’été dernier en recrutant Danny Welbeck et Jordan Henderson , suivant ainsi l’exemple de Thiago Silva, arrivé à Chelsea à 35 ans et qui a aidé le club à remporter la Ligue des champions.

De son côté, Van Dijk a reconnu au cours de la semaine écoulée qu’il ignorait totalement quelle serait sa prochaine destination, même s’il estime avoir encore beaucoup à apporter au plus haut niveau.

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Le Néerlandais a déclaré : « L’essentiel pour moi, c’est que je me sens bien, que je prends soin de moi et que, selon moi, j’ai encore de nombreuses années devant moi. Nous verrons ce qui se passera après cette saison. Pour l’instant, si quelqu’un dit ou laisse entendre qu’il sait ce que je ferai la saison prochaine, ce n’est pas vrai, parce qu’à l’heure où je vous parle, je n’en ai aucune idée non plus. »

« Si mon contrat est prolongé, nous verrons à ce moment-là. Sinon, je ferai mes adieux cet été. »

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Des mois décisifs pour Liverpool et Chelsea

Liverpool doit prendre une décision cruciale sur l’avenir de son capitaine avant l’ouverture du mercato estival. Sans proposition de prolongation, Van Dijk a clairement indiqué qu’il s’attendait à quitter Anfield à la fin de la saison.

S’il devient disponible, Chelsea pourrait faire face à la concurrence de clubs de MLS et d’autres prétendants, alors qu’Alonso cherche à ajouter d’autres joueurs expérimentés à Stamford Bridge.