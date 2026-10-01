Une chose est sûre : le parcours de Vitaly Janelt, du FC Brentford, a tout d’exceptionnel. Plusieurs faits l’attestent. Il est déjà assez insolite qu’un professionnel allemand, apparu à 166 reprises en Premier League (douze buts), qui a même conduit son équipe sur le terrain en tant que capitaine lors des deux derniers matches et compte parmi les milieux sentinelles les plus fiables d’Angleterre, n’ait disputé, à 28 ans, ni le moindre match international, ni le moindre match de Bundesliga.

Janelt n’a joué qu’à 54 reprises dans le football professionnel allemand, de 2017 à 2020 avec le VfL Bochum. Mais désormais, le natif de Hambourg figure parmi les onze nouveaux venus dans le groupe du sélectionneur national Jürgen Klopp pour l’équipe d’Allemagne et pourrait fêter ses débuts jeudi contre la Serbie. Pourtant, il y a presque exactement dix ans, tout laissait penser que le parcours de Janelt avec la DFB allait prendre fin avant même d’avoir réellement commencé.

À l’automne 2016, Janelt se trouvait en Albanie avec la sélection allemande U19 pour un match de qualification à l’Euro. Avec son coéquipier de l’époque au RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt aurait apporté une chicha dans sa chambre d’hôtel et l’aurait fumée. Pendant que les deux se trouvaient à l’entraînement, une trace de brûlure est apparue dans la chambre. Ce qui s’est réellement passé dans le détail n’a jamais été élucidé à ce jour.

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Scandale de chicha autour de Vitaly Janelt : quelles ont été les conséquences au RB Leipzig ?

Les conséquences ont naturellement suivi dans la foulée : les deux adolescents ont été renvoyés prématurément chez eux, où un Ralf Rangnick furieux les a accueillis à Leipzig. Celui-ci a frappé fort, excluant Janelt et Toure de l’académie des jeunes ainsi que de l’internat, et les écartant totalement de l’entraînement collectif et de la compétition jusqu’à la fin de l’année.

À cela s’est ajoutée une amende et des centaines d’heures de travaux d’intérêt général dans une crèche, avec des horaires de 7 h à 15 h. La sévérité de la sanction avait alors suscité des discussions, notamment parce que les deux jeunes joueurs niaient avec véhémence les faits. Ils affirmaient ne pas avoir eux-mêmes apporté ni fumé la chicha, mais avoir laissé la chambre à d’autres joueurs, dont le talent de 18 ans du BVB Felix Passlack.

Mais Janelt et Toure n’en étaient pas à leur premier écart disciplinaire. Le duo arrivait prétendument à plusieurs reprises en retard à l’entraînement ou se faisait livrer des pizzas à l’internat sans autorisation. Avec le recul d’une décennie, Janelt est revenu ces jours-ci sur cet épisode : « Au bout du compte, j’ai maintenant dix ans de plus. J’ai une petite fille, tout le monde finit par devenir adulte. Surtout les garçons. Les femmes sont un peu plus calmes quand il s’agit de faire des conneries. Je pense que chacun doit tirer ses leçons de ses erreurs. Je l’ai compris relativement vite. Ce qui a été, a été. »

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Vitaly Janelt a rejoint le FC Brentford pour seulement 600 000 euros

Gaucher, Janelt a ensuite tenté un nouveau départ à Bochum, en 2. Bundesliga, mais durant ces trois ans et demi, il était encore loin d’être un titulaire régulier. À Brentford, en revanche, cela a été tout autre chose dès le départ.

Pour une somme dérisoire de 600 000 euros à l’échelle des standards anglais, Janelt a rejoint l’ouest de Londres et la Championship il y a six ans. Là-bas, le milieu défensif s’est immédiatement imposé comme un joueur clé et a aidé les Bees, dès sa première saison, à décrocher la première montée en Premier League de l’histoire du club.

Brentford s’est aussi maintenu sans trembler dans l’élite, tandis que Janelt est devenu indispensable au milieu défensif. Presque chaque saison, il a enchaîné avec fiabilité au moins 30 apparitions. Seule une fracture du métatarse l’a freiné pendant une plus longue période la saison passée. Mais Janelt est revenu au combat et jouit depuis longtemps déjà d’une très haute estime au sein de l’équipe.

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Quelles sont les forces de Vitaly Janelt ?

À Brentford, Janelt est un récupérateur physiquement solide dans les duels, qui organise la défense et structure le jeu de construction grâce à sa sûreté balle au pied. L’entraîneur des Bees, Keith Andrews, l’a qualifié de « colle » qui maintient l’ensemble. Le jeu de Janelt ne saute pas particulièrement aux yeux, mais lorsqu’il ne peut pas être aligné, on mesure la valeur considérable qu’il a pour l’équipe. En début d’année, il a prolongé son contrat jusqu’en 2030.

« La qualité individuelle, ça s’achète ; la mentalité et la cohésion, non », a-t-il déclaré, avec des accents à la Klopp : « Si on ne travaille pas dur ensemble en tant qu’équipe, il est difficile d’être compétitif. » À propos de lui-même, Janelt dit : « Je pense que je suis utile à une équipe, je me vois comme un joueur d’équipe. Je fais le sale boulot pour les gars devant moi. »

Bien que Janelt soit devenu champion d’Europe en 2021 avec l’équipe d’Allemagne Espoirs en tant que remplaçant, la porte du plus haut niveau lui est restée fermée pendant des années. Avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, il aurait figuré sur l’énigmatique liste des 55 de Hansi Flick.

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Vitaly Janelt aux portes de ses débuts avec l’équipe d’Allemagne contre la Serbie

« Dans un club calme comme Brentford, que peu de gens ont dans leur radar en Allemagne, ce n’est pas si simple d’arriver sous les projecteurs. Bien sûr, j’aurais aimé être appelé plus tôt, j’aurais espéré avoir une chance », a déclaré Janelt. « Brentford, ce n’est pas Chelsea, Manchester United ou Manchester City, j’en suis bien conscient. À un moment donné, je n’avais plus envie d’en parler en interview. Si le sélectionneur a envie de moi, il a envie. Sinon, non. Je n’en veux à personne. Chaque entraîneur a sa propre idée. »

Le fait qu’il ait fallu maintenant celle de Klopp pour qu’il soit invité pour la première fois chez les A est probablement aussi lié à ses longues années de travail en Angleterre avec le Liverpool FC et « c’est probablement bon pour moi », espère Janelt. « Je suis très heureux d’être ici maintenant à 28 ans. C’est sans doute l’une de mes dernières chances de pouvoir participer à l’un ou l’autre grand tournoi. »

Comme le duo de milieu défensif Joshua Kimmich-Felix Nmecha ne s’est pas vraiment illustré de manière glorieuse lors des deux premiers matches sous Klopp et qu’il manque à l’équipe d’Allemagne un vrai numéro 6, fort à la fois dans le jeu et dans les duels, il est tout à fait possible que Janelt obtienne à Munich sa première chance de faire ses preuves. Dix ans après le scandale de Shkodra, ce serait la juste récompense d’un parcours de carrière aussi ardu qu’inhabituel.

Vitaly Janelt : les statistiques de sa carrière professionnelle