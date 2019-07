Viré avant Noël ? Les fans du Real Madrid pas rassurés par Zidane

Les fans du Real Madrid estiment que cette fois, l' "effet Zizou" ne se produira pas au Real Madrid.

Et si le charme était définitivement rompu? La fin de saison 2018-2019 du a été longue, le club ayant été éliminé de toutes les compétitions dès le mois de mars et "Los Blancos" ont fini par chuter à la troisième place de la , à 19 points du rival barcelonais.

L’aspect le plus préoccupant de cette mauvaise fin de saison était l’attitude de nombreux joueurs de l'équipe première sur le terrain, eux qui semblaient avoir clairement levé le pied. Madrid a perdu quatre matches en l'espace de deux mois et a fini la saison en roue libre.

L'arrivée de nouvelles recrues estivales, dont Luka Jovic, Eden Hazard, Eder Militao et les prometteurs Takefusa Kubo et Rodrygo, annonçait une nouvelle ère pour le club, qui a entamé sa tournée de pré-saison aux États-Unis avec trois matchs d'International Champions Cup au programme.

Un trio de performances lamentables plus tard, Madrid concédant 12 buts au total avec un revers particulièrement gênant face à l'Atlético (7-3), et voilà que tout l'optimisme d’avant-saison s’évapore dans les rangs de supporters exigeants et notoirement peu patients dans un tel club.

Ainsi, sur un sondage conduit sur Twitter par le compte du journal espagnol AS, 53% des supporters merengue interrogés estiment que l'entraîneur né à Marseille sera destitué avant Noël 2019.