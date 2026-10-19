Les deux entraîneurs avaient déjà eu des différends pendant le match. Après le coup de sifflet final, la tension a failli dégénérer en bagarre. Ak était furieux après que Sahin lui eut adressé des reproches et a voulu s’en prendre à l’ancien joueur de Bundesliga. Plusieurs membres des deux staffs ont dû séparer les protagonistes, une tâche loin d’être facile tant Ak était hors de lui.

Pour son comportement, l’entraîneur de Gaziantep a reçu après coup un carton rouge de l’arbitre Alpaslan Sen. Il risque désormais une lourde sanction.

Sahin n’a pas voulu s’exprimer précisément sur l’origine de l’altercation ni sur ce qui s’était passé. Il a simplement déclaré plus tard en conférence de presse : « Ce qui s’est passé là-bas s’est passé là-bas et y restera. Je ne veux pas m’attarder davantage sur ce genre de choses. »

Et d’ajouter : « Pour moi, seul le match compte. Je ne manque jamais de respect à qui que ce soit. Ceux qui me connaissent le savent. Je souhaite beaucoup de succès à Antep. Ces trois points étaient très importants pour nous. »

Pour Sahin (sous contrat jusqu’en 2028), Basaksehir est son premier poste d’entraîneur depuis son licenciement du Borussia Dortmund début 2025. Il a pris les rênes du club d’Istanbul il y a un peu plus d’un an et affiche jusqu’ici une moyenne de 1,62 point en 45 matches.

Au classement de la Süperlig, les joueurs de Sahin, parmi lesquels l’ancien attaquant du HSV Davie Selke, occupent la dixième place après leur victoire contre Gaziantep. Ils comptent quatre points de retard sur une place qualificative pour une compétition internationale.

Lundi prochain, Basaksehir affrontera Besiktas dans un duel entre clubs d’Istanbul (17 heures).