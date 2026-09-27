Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
PolitieImago
Rian Rosendaal
Traduit par

Violente bagarre entre 70 supporters de football à Eindhoven ; la police déploie d’importants moyens

PSV
Venlo

À Eindhoven, une bagarre massive a éclaté samedi entre des supporters de VVV-Venlo et vraisemblablement du PSV, rapporte notamment Omroep Brabant. La rixe entre environ 70 fans a eu lieu près de la gare de Strijp-S et du Klokgebouw.

Un bus de supporters de VVV se rendait samedi à Volendam pour un match à l’extérieur en Eerste Divisie néerlandaise face au FC Volendam. La raison pour laquelle le bus de supporters s’est arrêté en route à Eindhoven n’est pas encore connue, même si le média précité indique que c’était pour pouvoir boire quelque chose.

À l’endroit où les fans de VVV se sont arrêtés, les Limbourgeois ont probablement croisé des supporters du PSV. Une bagarre a éclaté, après quoi la police est intervenue massivement. Pratiquement toutes les unités disponibles ont été mobilisées, tandis qu’un chien policier a également été utilisé. Selon un porte-parole, cela a permis d’éviter une nouvelle escalade.

Près de la gare de Strijp-S, les fans de VVV ont été encerclés. Après un contrôle individuel, les supporters ayant fait le déplacement ont été autorisés à remonter dans le bus. Le bus a d’ailleurs été renvoyé en direction de Venlo, car les fans concernés n’étaient plus les bienvenus à Volendam.

Aucune arrestation n’a toutefois été effectuée par la police d’Eindhoven, qui poursuit son enquête sur l’incident. Grâce notamment aux images de vidéosurveillance, l’identité des personnes impliquées dans la bagarre est néanmoins connue.

Eerste Divisie
Venlo crest
Venlo
VEN
Roda crest
Roda
ROD
Eredivisie
PSV crest
PSV
PSV
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE

Après l’altercation, la police a recherché des armes, mais n’en a trouvé aucune. VVV a par ailleurs perdu son match à l’extérieur contre Volendam sur le score de 3-2.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google