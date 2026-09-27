À Eindhoven, une bagarre massive a éclaté samedi entre des supporters de VVV-Venlo et vraisemblablement du PSV, rapporte notamment Omroep Brabant. La rixe entre environ 70 fans a eu lieu près de la gare de Strijp-S et du Klokgebouw.

Un bus de supporters de VVV se rendait samedi à Volendam pour un match à l’extérieur en Eerste Divisie néerlandaise face au FC Volendam. La raison pour laquelle le bus de supporters s’est arrêté en route à Eindhoven n’est pas encore connue, même si le média précité indique que c’était pour pouvoir boire quelque chose.

À l’endroit où les fans de VVV se sont arrêtés, les Limbourgeois ont probablement croisé des supporters du PSV. Une bagarre a éclaté, après quoi la police est intervenue massivement. Pratiquement toutes les unités disponibles ont été mobilisées, tandis qu’un chien policier a également été utilisé. Selon un porte-parole, cela a permis d’éviter une nouvelle escalade.

Près de la gare de Strijp-S, les fans de VVV ont été encerclés. Après un contrôle individuel, les supporters ayant fait le déplacement ont été autorisés à remonter dans le bus. Le bus a d’ailleurs été renvoyé en direction de Venlo, car les fans concernés n’étaient plus les bienvenus à Volendam.

Aucune arrestation n’a toutefois été effectuée par la police d’Eindhoven, qui poursuit son enquête sur l’incident. Grâce notamment aux images de vidéosurveillance, l’identité des personnes impliquées dans la bagarre est néanmoins connue.

Après l’altercation, la police a recherché des armes, mais n’en a trouvé aucune. VVV a par ailleurs perdu son match à l’extérieur contre Volendam sur le score de 3-2.