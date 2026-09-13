Vink : « Je n’aurais jamais imaginé qu’il serait aussi bon à l’Ajax »

Marciano Vink est particulièrement impressionné par Tolu Arokodare à l’Ajax. Le consultant a surtout savouré, samedi soir lors de la victoire 1-5 sur la pelouse de Fortuna Sittard, une action individuelle de l’attaquant qui, selon lui, a montré que le Nigérian dispose de bien plus que de la taille et de la puissance.

Sur ESPN, dans Dit was het Weekend, Vink revient sur une action de l’attaquant de l’Ajax en première période. « Cette occasion de Tolu où il contrôle de la poitrine, ramène le ballon, puis frappe du gauche : c’est vraiment très fort. »

C’est surtout l’association entre la technique et le physique qui séduit Vink. « Dans un si petit espace, pour un gars aussi grand et aussi costaud... Il écarte facilement deux ou trois joueurs, mais il contrôle aussi très facilement un ballon. C’est dommage que ce ballon ne prenne pas la bonne trajectoire ascendante, sinon c’est le but de l’année. »

« Il l’a touché avec l’extérieur, ce qui fait que le ballon s’écarte. Mais toute cette action trahit tellement de classe footballistique », explique l’ancien footballeur. Kenneth Perez demande ensuite à Vink s’il s’attendait à voir Tolu se montrer à ce niveau à l’Ajax. « Non, je ne m’y attendais pas. » Perez admet que Tolu parvient lui aussi, pour l’instant, à dépasser ses attentes.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il impose directement autant sa marque dès le début », poursuit Vink. « Il sait vraiment très bien jouer au football pour un joueur aussi fort et aussi grand. »

Vink n’est toutefois pas encore totalement satisfait de l’attaquant. Il voit surtout une marge de progression dans le jeu aérien. « Son jeu de tête peut encore être un peu meilleur. Parfois, je me dis : celle-là, tu aurais pu mieux la reprendre de la tête. Il y a aussi eu des têtes qu’il aurait au minimum dû cadrer. »

Face à Fortuna, Tolu s’est procuré plusieurs occasions et a aussi trouvé la barre d’une tête après un peu plus d’une heure de jeu. Sur le rebond, Thilo Kehrer a inscrit le 1-2, avant que l’Ajax ne creuse davantage l’écart et ne signe finalement une large victoire 1-5 grâce à Davy Klaassen, Kasper Dolberg et Youri Baas.

Vink se montre également enthousiaste sur le jeu de l’Ajax de manière générale. Selon le consultant, l’équipe a bien mis Fortuna sous pression et le jeu a été renversé rapidement aux bons moments. « L’Ajax était partout. Quand on renverse le jeu avec ce genre de ballons, on déchire en fait toute une défense et on met immédiatement l’ailier dans son un-contre-un. »