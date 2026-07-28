Vinicius va-t-il se saborder avec la même arme que Ramos ? Un avertissement sérieux contre le « jeu sale »

La star brésilienne Vinicius Junior fait l'objet de mises en garde explicites contre la répétition du scénario dramatique qui a mis fin à la carrière de Sergio Ramos avec le Real Madrid, alors que les négociations pour la prolongation de son contrat avec le club merengue continuent de patiner, et que le club anglais d'Arsenal manifeste un intérêt sérieux pour l'attirer moyennant un investissement colossal qui ferait de lui l'un des footballeurs les mieux payés au monde. Des experts, eux, ont averti que cette stratégie d'atermoiement pourrait irriter le président du club, Florentino Pérez, qui ne tolère pas qu'on le défie.

Selon les révélations du journaliste Aritz Gabilondo dans l'émission « El Larguero » sur la radio espagnole Cadena SER, Vinicius « se trompe dans ses calculs » en adoptant une stratégie de négociation que le Real Madrid et son président ont toujours détestée. Il a prévenu que défier Pérez dans de telles situations est « une chose extrêmement délicate », citant le cas de Ramos, parti de manière soudaine après l'échec des négociations pour sa prolongation.

Bien que le Real Madrid ait proposé une offre de prolongation à Vinicius, le joueur brésilien n'est toujours pas certain de vouloir rester avec le club qui a cru en lui alors qu'il n'était qu'un talent prometteur, ou bien de chercher un changement d'air cet été. Dans le même temps, des médias britanniques de premier plan indiquent qu'Arsenal est prêt à investir une somme importante pour en faire la star de son équipe première.

Gabilondo a déclaré sur un ton catégorique : « Si les deux parties veulent la prolongation, on signe l'accord et l'affaire est réglée. Il y a quelqu'un qui joue à un autre jeu. Et franchement, au vu de l'histoire de ce dossier, souvenez-vous de l'affaire de l'Arabie saoudite, et voilà qu'Arsenal surgit tout à coup », laissant entendre que l'une des deux parties recourt à la tromperie dans les négociations.

Le journaliste a ajouté : « C'est une stratégie que le Real Madrid, et plus précisément son président, a toujours détestée. Par exemple, je me souviens du cas de Sergio Ramos et de bien d'autres. Défier Florentino Pérez dans une telle situation est une chose extrêmement délicate », en référence claire au grave précédent qui pourrait se répéter avec la star brésilienne.

Dans le cas de Ramos, le défenseur central espagnol avait insisté pour prolonger son contrat sur deux ans plutôt que d'accepter l'offre du Real Madrid, qui portait sur un an. Mais lorsqu'il a reconsidéré la question et compris l'offre du club, il était trop tard : Pérez a rejeté l'offre de prolongation, et l'affaire s'est soldée par le départ soudain de la légende de la défense en 2021.

Gabilondo a affirmé que la question ne relève ni de l'argent ni d'une comparaison avec le salaire de Kylian Mbappé, déclarant : « Ce n'est pas une question d'argent, ni de ce à quoi il aurait droit par rapport à Mbappé, ni rien de ce genre. La question, c'est de savoir s'il a envie de jouer pour le Real Madrid ou non. Et ce n'est pas le cas, alors il me semble que la décision est entre les mains de Vinicius plus qu'entre celles du Real Madrid. »