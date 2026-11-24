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Vinicius Junior a enfin vécu la soirée qu'il attendait. Buteur face à Eindhoven, il a reçu un soutien exceptionnel de ses coéquipiers, avant de présenter ses excuses aux supporters du Real Madrid au stade Santiago Bernabéu, puis de bénéficier d'un geste particulier de Kylian Mbappé au coup de sifflet final.

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Le Brésilien avait besoin d'un tel moment, après des mois difficiles passés sous le poids des critiques et des doutes sur son niveau, sans oublier les sifflets d'une partie des supporters du Real Madrid.

Lorsque le but est arrivé, Vinicius n'a pas célébré seul : tous ses coéquipiers l'ont entouré et serré dans leurs bras, une scène qui traduit la volonté de l'équipe de retrouver la meilleure version du Brésilien et de lui redonner la confiance et le soutien dont il a besoin pour retrouver son niveau décisif.

Ces derniers temps, Vinicius est passé du statut de l'une des plus grandes stars du Real Madrid à celui de joueur sous pression permanente au stade Santiago Bernabéu, où chaque erreur attise la colère des tribunes et où chaque match constitue un nouveau test pour lui.

Après avoir célébré son but, Vinicius s'est tourné vers les tribunes du Bernabéu et a levé les mains pour demander pardon au public, signe qu'il a conscience de la fragilité de sa relation avec les supporters ces derniers temps, même si ce but pourrait marquer un nouveau départ.

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Mais le plus fort message de soutien est venu après le coup de sifflet final : Kylian Mbappé, élu homme du match, attendait Vinicius pour lui remettre le trophée qu'il venait lui-même de recevoir, selon le quotidien espagnol « Marca ».

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L'attaquant français a voulu partager avec lui la lumière de cette soirée brillante. Les deux joueurs sont apparus ensemble, le trophée entre les mains, avant de conclure la scène par une accolade, un geste porteur d'un message de soutien clair envers Vinicius, au moment où il cherche à retrouver sa place et sa confiance au Real Madrid.

Un superbe festival à cinq buts du Real Madrid

Mené d'un but par Eindhoven, le Real Madrid a renversé la situation pour s'imposer largement 5-1, ce mardi soir au stade Santiago Bernabéu, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Eindhoven a ouvert le score à la 32e minute par son capitaine Ivan Perišić, mais le Real Madrid a égalisé à la 50e minute grâce à son capitaine, lui aussi, Fede Valverde.

Jude Bellingham a donné l'avantage au Real Madrid pour la première fois du match en inscrivant le deuxième but à la 60e minute, avant que Kylian Mbappé ne creuse l'écart pour le club espagnol avec un troisième but à la 64e minute. L'équipe a ainsi marqué trois fois en moins d'un quart d'heure.

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Mbappé a inscrit le quatrième but à la 84e minute, puis Vinicius Junior a signé le cinquième à la 87e minute.

Le Real Madrid occupe seul la tête du classement de la Ligue des champions avec un sans-faute, soit 15 points en 5 matchs, tandis qu'Eindhoven reste bloqué à 4 points, à la 28e place.

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Le club merengue poursuit sa série de victoires toutes compétitions confondues, avec un dixième succès depuis sa défaite face à l'Atlético de Madrid dans le derby, le 20 septembre dernier : 6 en championnat et 4 en Ligue des champions.