Vinicius sur la photo : Moreno passe un « test de personnalité » après la trêve internationale

Bien qu'il reste plus de dix jours avant la reprise de la Liga, le Real Madrid renoue avec l'entraînement ce lundi, à Valdebebas, en préparation de son match contre Villarreal le 10 octobre prochain.

La formation madrilène, qui a bénéficié d'une semaine de repos après sa défaite dans le derby de Madrid, avec l'accord de Mourinho, doit débuter les entraînements à 10h30 précises.

La séance d'entraînement commencera avec seulement sept joueurs de l'équipe première : Courtois, Lunin, Carreras, Asensio, Rüdiger, Tchouaméni et Thiago Pitarch. Quant aux autres joueurs, soit en raison de blessures, soit en raison de leur participation avec leur sélection nationale, ils rejoindront le groupe à partir de la semaine prochaine.

Ce sont donc les outils dont dispose le technicien portugais pour entamer la prochaine étape de la saison qui, bien qu'elle ne soit pas décisive, est très importante car, en plus de matches difficiles comme celui contre Villarreal ou le match de Ligue des champions contre la Roma au stade Olimpico, le parcours se terminera par une rencontre contre le Barça au Camp Nou le 25 octobre qui, comme c'est le cas actuellement, pourrait même déterminer la physionomie de la lutte pour le titre de la Liga.

Le journal « Mundo Deportivo » a confirmé que, d'ici là, le Real Madrid a une marge de progression, mais qu'il sait aussi qu'il doit travailler sur de nombreux points et, surtout, se concentrer sur les aspects où l'équipe laisse beaucoup à désirer.

L'un des principaux problèmes réside dans la construction des attaques, à laquelle Mourinho semble incapable de trouver une solution. Le technicien portugais, absorbé par son travail, réfléchit longuement à une solution possible ces derniers jours, cherchant à trouver la combinaison optimale avec les joueurs actuels de son effectif.

Ainsi, nous pourrions assister lors des prochains matches à de nouvelles consignes pour les joueurs et, surtout, à la prise de certaines décisions difficiles.

Ce sera donc une bonne occasion de tester la capacité du technicien portugais à faire preuve du caractère qu'on attend de lui, et à laisser sur le banc des joueurs importants comme Vinicius, d'autant plus que ses performances n'ont pas été parfaites en ce début de saison.

La situation du Brésilien constitue un véritable dilemme, car le souvenir de l'incident de la saison dernière est encore présent dans les esprits, lorsque Xabi Alonso avait tenté de faire quelque chose de similaire et que le joueur avait clairement déclaré devant les caméras, lors du Clasico, qu'il « quitterait l'équipe ».

Par ailleurs, parmi les bonnes nouvelles que Mourinho recevra bientôt figure le retour d'Éder Militão, qui est sur le point de reprendre l'entraînement avec l'équipe après sa blessure et son opération chirurgicale au tendon du genou le 28 avril, qui l'avait privé de participer à la Coupe du monde avec le Brésil.

Ce défenseur, indispensable lorsqu'il est à son meilleur niveau, renforcera la concurrence dans le secteur défensif et pourrait à son tour créer quelques brèches à un poste que Mourinho semblait avoir bien maîtrisé, mais que la défaite du derby a affecté négativement.