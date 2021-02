Vinicius s'est excusé auprès de Zidane après Manchester City

Vinicius et Zidane ont aplani leur différend après Manchester City selon les informations de AS.

Vinicius a appelé pour s'excuser auprès de Zidane après ses actions à la suite de son exclusion du onze de départ de la Ligue des champions contre Manchester City, selon une indiscrétion de AS.

Selon le rapport, Vinicius était contrarié que Zidane ne lui ait pas permis d'être titulaire lors du match aller face aux Skyblues. Le joueur de 20 ans a décidé de rester dans les vestiaires aux côtés de Marcelo sur son téléphone portable plutôt que de rejoindre les autres remplaçants sur la touche.

Zidane n'aurait apparemment rien dit au duo, mais n'a envisagé ni l'un ni l'autre comme remplaçant.

Vinicius serait intervenu et aurait appelé Zidane pour s'excuser de son immaturité et de son comportement.

Cela aurait eu un effet car AS dit que Zidane a dit à Vinicius qu'il aurait l'occasion de faire ses preuves s'il faisait preuve d'une bonne éthique de travail à l'entraînement.

Tout ce dont le duo a parlé a clairement fonctionné, car Vinicius a eu amplement le temps de faire ses preuves sur le terrain cette saison.

L'article continue ci-dessous

Cela a beaucoup à voir avec Eden Hazard qui a raté une grande partie de cette saison en raison d'une blessure, mais Vinicius s'est montré prêt ou pour commencer sur l'aile gauche en son absence.

Vinicius a participé à 20 matchs de la Liga cette saison, dont 11 en tant que titulaire. Il a marqué deux buts en championnat et deux passes décisives. Il a également marqué un but et signé une passe décisive lors de six matches de Ligue des champions disputés.

Si ce rapport est vrai, il montre le grand caractère d'un jeune joueur qui n'a pas hésité à se blâmer et à s'excuser. Vinicius a montré beaucoup de maturité a pris sur lui de tendre la main et de faire amende honorable. Il semble que c'était une bonne opportunité de grandir.