La pression s'accroît sur le Brésilien Vinicius Junior au sein du Real Madrid, en raison de la baisse de son niveau et de son incapacité à livrer les prestations attendues, et ce malgré l'obtention d'un nouveau contrat qui court jusqu'en 2032, dans l'attente de la position de l'entraîneur José Mourinho face à la persistance de ce recul.

Selon le quotidien espagnol Sport, Vinicius Junior a renouvelé son contrat cet été jusqu'en 2032, après de longues négociations. Parvenir à un accord n'a pas été chose aisée, mais le joueur brésilien est parvenu à ses fins et a obtenu une prolongation assortie de chiffres astronomiques.

José Mourinho a accueilli favorablement l'annonce du renouvellement du contrat, convaincu de sa capacité à faire donner au joueur 100 % de son potentiel. Pourtant, l'état physique et technique de Vinicius est très loin du niveau optimal correspondant au salaire attendu de lui.

Vinicius n'a inscrit qu'un seul but en 8 matchs, soit 7 matchs en championnat d'Espagne et un match en Ligue des champions, son unique but ayant été marqué lors de la victoire écrasante contre la Real Sociedad sur le score de 4-1.

Malgré le fait que l'entraîneur l'ait toujours défendu devant les médias, son comportement sur le terrain traduit une position différente, puisque Mourinho l'a remplacé dimanche lors du derby, après que l'équipe a été contrainte de terminer la rencontre à dix à la suite de l'expulsion de Huijsen.

C'est Diomandé que l'entraîneur a choisi, la recrue à 140 millions d'euros ayant eu l'occasion de participer. Il est apparu, à tout le moins, plus actif que Vinicius, lequel a manqué d'efficacité offensive et a été totalement absent dans les tâches défensives.

Un mauvais comportement dans le derby

Vinicius n'a pas apporté le soutien défensif nécessaire à Cucurella, de sorte que Giuliano Simeone a pris le contrôle du côté droit de l'Atlético Madrid.

Alors que Mbappé et lui évoluaient sur le même rythme, à l'image de Bellingham, c'est Vinicius qui a été la star désignée pour le remplacement.

Vinicius a accepté positivement la décision de Mourinho, un tableau totalement différent de son attitude envers Xabi Alonso lors du Clasico de la saison dernière, quand il avait manifesté son mécontentement d'être remplacé.

Vinicius sait que Mourinho n'est pas un adversaire facile à gérer, et c'est pourquoi il ne cherchera pas à créer des problèmes avec son entraîneur, du moins pour le moment.

Le joueur avait déjà été remplacé lors de la rencontre contre Elche, mais dans des circonstances totalement différentes, puisque le score indiquait alors une avance du Real Madrid par 2-0 et que la partie semblait se diriger vers son dénouement, avant que les choses ne se compliquent dans les dernières minutes.

L'attaquant du Real Madrid a besoin de retrouver rapidement son niveau, faute de quoi la patience des supporters pourrait s'épuiser, et cela pourrait éventuellement s'étendre à l'entraîneur également.

Les supporters du stade Santiago-Bernabéu avaient déjà sifflé le joueur à plusieurs reprises, et certains de ses comportements en dehors du terrain ne sont pas non plus bien accueillis.

La décision de Vinicius, aux côtés de Mbappé et Konaté, de porter un maillot de soutien à Ceuta n'a pas recueilli l'adhésion d'une large partie des supporters du Real Madrid.

Une grande déception

Vinicius a 26 ans et constitue une personnalité extrêmement controversée. Le président Florentino Pérez avait déjà été contraint d'adopter une position difficile à l'égard du joueur, après que celui-ci avait menacé de partir, ce qui a conduit à une détérioration de la relation entre les deux parties.

Vinicius est parvenu à ses fins en décrochant un contrat colossal, mais il n'affiche actuellement pas le niveau qui était attendu de lui, ce qui a provoqué une grande déception.

Carlo Ancelotti a convoqué le joueur pour les prochains matchs amicaux de la sélection brésilienne, qui disputera deux rencontres sur le sol australien contre la sélection locale, ainsi qu'une autre rencontre contre l'Inde à Calcutta.

Ces matchs pourraient aider le joueur à retrouver confiance en lui, loin de l'atmosphère qui entoure le Real Madrid, et c'est, à tout le moins, ce qu'espère José Mourinho, qui attend de revoir la star brésilienne au sommet de sa forme.

L'époque où certains réclamaient de décerner le Ballon d'or à Vinicius est désormais bien lointaine : après avoir été un candidat de premier plan pour remporter le trophée en 2024, son nom est aujourd'hui totalement sorti du cercle des prétendants.

Sur les terrains, le joueur est désormais contraint de subir les chants des supporters à son encontre avec l'expression « ballon de plage », mais ce qui est le plus difficile, c'est que les supporters de son propre club se sont mis à le prendre pour cible.

Vinicius n'a d'autre choix que de changer de comportement pour retrouver la confiance des supporters, mais Mourinho ne se montrera pas indulgent avec lui s'il manque à la discipline ou fait preuve d'un manque d'engagement sur le terrain.



Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora