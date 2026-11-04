La victoire palpitante décrochée par le Real Madrid face à l'AEK Athènes n'a pas suffi à masquer les problèmes apparus dans les prestations de l'équipe, l'absence du Turc Arda Güler ayant relancé les interrogations sur l'équilibre offensif et sur le besoin de l'entraîneur José Mourinho de s'appuyer sur un milieu de terrain supplémentaire capable d'apporter davantage de créativité et de clarté dans la construction des attaques.

Malgré la réussite du Real Madrid à arracher la victoire dans les dernières minutes, l'équipe n'a pas livré un match abouti et a été privée de nombreuses solutions qu'apporte Güler grâce à sa vision du jeu et à sa capacité à créer, ce qui a rendu son absence déterminante aussi bien dans l'organisation des attaques que dans la possibilité offerte à ses coéquipiers de mieux exploiter leurs qualités.

Selon le journal « AS », lier le recul des performances du Real Madrid au retour de Vinicius Junior dans le onze de départ peut sembler une explication facile, mais elle ne s'attaque pas au cœur du problème ; il ne s'agit pas uniquement du joueur brésilien, malgré la baisse de son niveau et ses difficultés lors de la rencontre, mais du choix tactique consistant à sacrifier un milieu de terrain supplémentaire au profit de l'alignement d'un ailier de plus.

Le Real Madrid paie le prix du pari de Mourinho

Mourinho a décidé de ménager Güler, lui épargnant le déplacement et la participation au match d'Athènes, un choix laissant penser que l'entraîneur portugais accorde une priorité plus grande à la prochaine confrontation face à Valence au stade de Mestalla. Et même si le résultat final a fait paraître la décision réussie, l'impact de l'absence du joueur turc a été manifeste sur les prestations de l'équipe tout au long de la rencontre.

Le Real Madrid a manqué de la précision et de la capacité à lire les espaces qui caractérisent Güler, ses attaques reposant davantage sur la force et l'élan que sur une construction organisée et des passes réfléchies.

Le joueur turc est devenu un élément indispensable grâce à sa compréhension du jeu et à sa capacité à renforcer les aspects créatifs et offensifs de ses coéquipiers, en plus de son rôle dans le maintien de l'équilibre de l'équipe lors de la possession.

En son absence, le Real Madrid est retombé dans une forme de confusion et s'est retrouvé sous la pression de l'AEK Athènes, qui s'est montré meilleur que prévu. Aboubakary Koïta a été l'un des éléments les plus en vue de l'équipe grecque, grâce à son audace dans les transitions offensives et à la qualité technique dont il a fait preuve, tandis que Jasinovic et Mayer ont attiré l'attention en début de match, en même temps que l'équipe madrilène souffrait dans le repli défensif et laissait apparaître des espaces entre ses lignes.

La prestation d'Eduardo Camavinga s'est améliorée progressivement, mais il ne peut compenser Aurélien Tchouaméni au poste de sentinelle, en raison de sa tendance à jouer avec liberté et à s'éloigner parfois des obligations tactiques requises dans ce rôle, ce qui s'est répercuté sur l'équilibre du Real Madrid.

L'équipe madrilène a commencé à reprendre l'initiative avec la montée en puissance de l'influence de Jude Bellingham, qui a assumé la responsabilité de mener l'équipe grâce à ses déplacements incessants et à sa capacité à pénétrer dans la profondeur et à se décaler sur les côtés selon les exigences du jeu. Avec l'amélioration de la prestation du milieu de terrain anglais, le Real Madrid a imposé une pression plus forte à son adversaire, même si cela ne s'est pas toujours accompagné de clarté et d'efficacité.

Paralysie offensive

Vinicius n'a pas trouvé les espaces nécessaires pour prendre le dessus sur les défenseurs de l'AEK Athènes, tandis que Mbappé n'a pas montré une grande influence en dehors de la zone de conclusion des attaques, et Diomandé n'a pas affiché le même danger lorsqu'il a joué sur le côté droit.

En revanche, le Real Madrid a trouvé une issue offensive par les côtés, en profitant des déplacements de Dumfries et de Cucurella, les deux flancs étant apparus comme des points faibles de l'équipe grecque, ce qui a poussé Mourinho à orienter ses joueurs vers leur exploitation.

Malgré une prestation en dents de scie, le Real Madrid est resté accroché à ses chances jusqu'au bout, après que l'AEK Athènes a mené à deux reprises avant de perdre le match. La victoire n'était pas garantie, mais elle a été obtenue grâce à la détermination des joueurs madrilènes et à leur refus de se contenter du match nul, dans une confrontation réglée par l'élan et l'envie plus que par la supériorité dans les idées et les solutions techniques.

Federico Valverde a été l'un des principaux candidats à voler la vedette en fin de match, tandis que les percées de Dumfries sur le côté droit ont joué un rôle important pour dynamiser les attaques du Real Madrid, notamment sur l'action du but de l'égalisation 2-2, après qu'il a exploité une passe magnifique de Bellingham et s'est élancé derrière Koïta, avant d'adresser le ballon à Mbappé.