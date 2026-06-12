Vinícius Júnior, la star de la Seleção, a salué la force des Lions de l’Atlas, ce vendredi, à la veille du match très attendu entre le Maroc et le Brésil, prévu demain samedi (heure de la côte Est des États-Unis) dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

« L’équipe du Maroc mérite pleinement d’être surnommée le Brésil de l’Afrique », a-t-il affirmé lors de la conférence de presse d’avant-match.

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La star du Real Madrid a ajouté : « Le football marocain a considérablement évolué et tout le monde connaît sa force, notamment grâce à des joueurs exceptionnels comme Ibrahim Díaz et Achraf Hakimi. Nous sommes prêts pour cette rencontre et nous savons exactement ce qui nous attend. »

Interrogé sur son avenir chez les Merengues et sur une éventuelle prolongation de contrat, il a coupé court : « Je me consacre pour l’instant à la Seleção... Nous évoquerons le Real Madrid après la Coupe du monde et le début de la saison prochaine. »

Le Brésil, qui figure dans le groupe C, débutera son tournoi face au Maroc, avant d’affronter Haïti et l’Écosse.