Vinícius Júnior, star du Real Madrid et du Brésil, s’est exprimé au sujet de l’organisation de la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La compétition a été critiquée, certains joueurs et arbitres ayant rencontré des difficultés pour entrer sur le territoire américain.

« Les événements autour de la Coupe du monde ? Je pense que c'est un sujet très sensible », a déclaré Vinícius lors d'une conférence de presse rapportée par le journal espagnol « AS ». « Nous espérons que tout le monde pourra venir ici et encourager son équipe normalement. Le football est pour tout le monde. J'espère que tout le monde pourra en profiter. »

Il a ajouté : « C’est un rôle très important et très spécial au sein de l’équipe nationale... Je représente toute ma famille et mon pays à la Coupe du monde, l’endroit où j’ai toujours rêvé d’être. Après tout ce temps, après avoir tiré des leçons et travaillé dur, je veux juste saisir cette opportunité et prouver à tout le monde que nous pouvons être champions. »

Il conclut : « La Coupe du monde est unique. L’édition précédente m’a appris qu’il faut rester concentré jusqu’à la dernière minute, car ce sont les détails qui font la différence. J’espère que nous serons ceux qui les maîtriseront pour l’emporter. »

Je suis actuellement au meilleur moment de ma carrière. Je suis à un niveau physique et technique qui correspond exactement à mes attentes, je n’ai connu aucune blessure cette saison et j’ai effectué une préparation minutieuse. Évoluer sous les ordres d’Ancelotti m’apporte beaucoup de sérénité, ainsi qu’une grande liberté et une confiance totale pour reproduire avec la Seleção ce que je réalise déjà au Real Madrid.

Concernant le Maroc, il souligne : « Aucun doute, cette équipe a beaucoup progressé. Elle prépare soigneusement ses matchs et peut rivaliser avec n’importe quel adversaire. Le football a beaucoup évolué et le Maroc en est la preuve : finaliste de la Coupe d’Afrique des nations après sa brillante Coupe du monde 2022, il possède un effectif de grande qualité, composé de joueurs qui brillent dans des clubs de renom. »

Il conclut : « Il est clair que le Maroc peut créer la surprise au Mondial, comme il l’a déjà fait lors de la dernière édition. Cette équipe progresse énormément et la rencontre s’annonce formidable. »

Concernant la Seleção, il estime qu’elle a progressé ces derniers mois, mais rappelle que, en Coupe du monde, « tout repart de zéro : peu importe qui a disputé la dernière finale ou remporté la Copa América ; seul compte ce qui se passera dès demain. Nous sommes ici pour entrer dans l’histoire et réaliser un tournoi exceptionnel. »

Interrogé sur sa nomination au Ballon d’Or du tournoi, il tranche : « Je ne suis pas venu pour un titre individuel, mais pour ramener le Brésil au sommet. J’ai plus de matches et plus d’expérience qu’en 2018, et je suis ici pour livrer un tournoi exceptionnel. »

Il conclut : « Nous avons su nous adapter aux joueurs actuellement disponibles en sélection. C’est regrettable de perdre Wesley, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Concernant notre plan de jeu, je ne dévoilerai rien : le Maroc pourrait en prendre connaissance. Quoi qu’il en soit, que ce soit tel ou tel joueur qui débute, nous avons un groupe suffisamment talentueux pour offrir une Coupe du monde de haut niveau. »

Il a conclu : « Le sélectionneur répète sans cesse qu’il faut aborder chaque match avec la plus grande concentration, car la Coupe du monde se joue sur des détails. Nous avons 26 joueurs prêts à se donner à fond pour notre pays et à exécuter les consignes. »