Pendant quelques secondes, tout allait soudain de nouveau pour le mieux. Dimanche matin, les journaux espagnols auraient probablement salué l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, pour avoir réussi à piquer au vif l’une de ses superstars. Après plusieurs prestations décevantes, « The Special One » avait en effet placé Vinicius Junior sur le banc pour la première fois de la saison, samedi dernier, lors de la victoire 1-0 en championnat contre le FC Villarreal.

Une décision qui tenait, certes, aussi à la fatigue des déplacements que Vinicius Junior avait dû effectuer avec la sélection brésilienne pendant la dernière trêve internationale. Mais voir le numéro 7 inscrire, semblait-il, le but du 2-0 à la 71e minute après son entrée en jeu aurait tout de même fait un beau titre.

Le Bernabéu, si souvent critique à son égard, a explosé de joie lorsque Vinicius a conclu sans trembler à bout portant après un excellent travail de Jude Bellingham. Dans une scène sentimentale typique du Real, le héros du moment a embrassé l’écusson de son club sur son maillot. Mourinho s’est alors élancé de son banc et l’a rejoint avec une rapidité surprenante pour serrer chaleureusement son magicien offensif dans ses bras.

Combien gagne Vinicius Junior au Real Madrid ?

Ce devait être la délivrance après un début de saison difficile pour Vinicius. Après les semaines compliquées et agitées qu’il traversait depuis l’élimination décevante et précoce du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, début juillet. Les rumeurs d’un départ de Madrid vers le FC Arsenal ont longtemps persisté pendant l’été. Ce n’est que début août que les choses ont été officiellement clarifiées : Vinicius reste au Real, a prolongé son contrat jusqu’en 2032 et gagnerait désormais environ 25 millions d’euros par an.

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Mais certains supporters lui ont tenu rigueur du feuilleton de sa prolongation, qui a duré environ un an et demi. Et le fait que le Brésilien n’ait pas encore trouvé son rythme en 2026-2027 n’a fait que le rendre encore plus clivant au sein de son propre camp. À cela se sont ajoutées les turbulences éprouvantes de sa vie privée, avec les spéculations exposées publiquement sur sa nouvelle séparation d’avec son ex-petite amie Virginia Fonseca, désormais confirmée.

Comme si cela ne suffisait pas, Vinicius a même dû voir son nom associé à d’étranges théories du complot. Fin septembre, sur des forums brésiliens et sur TikTok, certains ont prétendu que la star du Real avait mystérieusement disparu après la Coupe du monde et avait été remplacée par un sosie. Ces affirmations totalement infondées s’appuyaient notamment sur une opération esthétique du menton que Vinicius avait subie en juillet. Certains de ceux qui propageaient ces théories ont également prétendu avoir repéré des différences dans les tatouages sur la cuisse du joueur de 26 ans lors du match amical de la Seleção contre l’Australie, fin septembre. Ils en ont tiré la conclusion absurde que ce n’était pas Vinicius lui-même, mais un sosie, qui se trouvait sur le terrain.

Ni le joueur, ni le Real, ni la fédération brésilienne n’ont réagi officiellement. Toutes ces unes critiques, éprouvantes et étranges des dernières semaines n’ont pourtant sans doute pas laissé Vinicius indifférent. Lors de son but présumé contre Villarreal, tout cela semblait soudain se dissiper. On sentait partout que ce petit moment, pourtant important, pouvait marquer un tournant dans sa saison.

Vinicius Junior : au lieu de la délivrance, un nouveau chapitre dramatique

Mais cette impression n’a pas duré. Exactement 114 secondes après que le ballon a fait trembler les filets, Vinicius, le visage incrédule et la bouche grande ouverte, a soudain vu le carton rouge. Au lieu d’être l’auteur de l’important but du 2-0, l’international brésilien a été expulsé après l’intervention de la VAR. Les images ont révélé qu’au moment de s’élancer vers le but adverse sur l’action, Vinicius avait tiré les cheveux de Nathan Saliba, qui lui barrait la route. L’arbitre Isidro Diaz de Mera Escuderos n’avait donc pas d’autre choix que d’annuler le but et d’expulser Vinicius.

Il a écopé de deux matches de suspension pour ce geste sur le terrain. Et parce que Vinicius s’en est pris avec colère à l’arbitre et a également bousculé un employé de LaLiga sur le chemin des vestiaires, deux autres matches se sont ajoutés à sa sanction. Vinicius manquera donc les quatre prochaines rencontres de championnat, notamment le Clásico contre le grand rival barcelonais fin octobre.

Mais au Real, ce n’est pas seulement la durée de la suspension qui a provoqué la colère : il y a aussi eu le moment choisi pour l’annoncer, mercredi soir, peu avant l’important match de Ligue des champions sur le terrain de l’AS Rome. « Ils font ça maintenant sans la moindre gêne. Ils ont dévoilé leur jeu. Deux heures avant le match, un joueur apprend qu’il est suspendu quatre matches. Vous trouvez ça normal ? », a demandé Mourinho, furieux, après la victoire spectaculaire 4-3 de son équipe.

« Ils avaient toute la journée pour m’annoncer la suspension. Et c’est précisément en arrivant au stade que j’ai appris que j’étais suspendu quatre matches en LaLiga », a déploré Vinicius après une rencontre qui, pour lui, a en quelque sorte résumé sa situation actuelle. Sa prestation plutôt terne a connu un net coup d’arrêt lorsqu’il a voulu prolonger d’une talonnade beaucoup trop désinvolte et imprudente une passe du gardien Thibaut Courtois. Le ballon est arrivé directement dans les pieds du défenseur romain Evan Ndicka, lançant l’action qui a permis aux Italiens de mener provisoirement 2-1.

Vinicius Junior et son rôle malheureux dans la victoire du Real Madrid à Rome

Un peu moins de dix minutes plus tard, alors que Rome menait désormais 3-1, Mourinho a fait sortir Vinicius, probablement très contrarié, pour faire entrer son compatriote Endrick. Avec un but et une passe décisive, celui-ci a ensuite été l’un des acteurs décisifs du retournement de situation qui a permis au Real de s’imposer à l’extérieur en l’absence de Vinicius.

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« Je sais que je ne suis pas au meilleur de ma forme en ce moment », a reconnu Vinicius après le match. En dix apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il n’a inscrit qu’un seul but, qui remonte bientôt à deux mois : c’était lors de la victoire 4-1 contre la Real Sociedad, le 26 août. Depuis fin août, Vinicius n’a d’ailleurs été impliqué que sur un seul but, avec une passe décisive lors du succès 4-1 contre le Rayo Vallecano, à la mi-septembre.

« J’ai déjà connu des périodes plus difficiles. Et même quand les gens ont douté de moi, j’ai toujours assumé mes responsabilités pour ce club », a déclaré l’attaquant aux micros, mercredi en fin de soirée. En raison de sa longue suspension en LaLiga, ses seules occasions de redresser la barre avant la prochaine trêve internationale, en novembre, seront les deux matches de Ligue des champions contre le RB Leipzig la semaine prochaine et sur le terrain de l’AEK Athènes début novembre. Même quand sa forme est au plus bas, Vinicius ne perd jamais son optimisme : « Au bout du compte, Vini revient toujours », a-t-il souligné. « Je ne doute pas de retrouver mon meilleur niveau, de marquer à nouveau des buts et de ramener l’équipe là où elle doit être. »