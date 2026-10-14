Vinícius Júnior écope d’une lourde suspension après son carton rouge très commenté et manquera le Clásico

Vinícius Júnior a été suspendu pour quatre matches à la suite de son carton rouge reçu le week-end dernier contre Villarreal (victoire 1-0). Il manquera notamment le Clásico face au FC Barcelone, le 25 octobre. Le Real Madrid va toutefois faire appel, rapportent notamment The Athletic et Fabrizio Romano.

Le Brésilien a reçu un carton rouge direct samedi dernier, peu après avoir semblé inscrire lui-même le but du 2-0.

Mais la VAR a constaté que le Brésilien avait tiré les cheveux de son adversaire Nathan Saliba avant de marquer. Le but a donc été refusé et Vinícius a reçu un carton rouge direct.

L’attaquant n’en revenait pas et était sur le point de s’en prendre physiquement à l’arbitre. Antonio Rüdiger a toutefois réussi à protéger l’arbitre de son coéquipier furieux.

Il a donc été décidé de suspendre Vinícius pour quatre matches : deux pour avoir tiré les cheveux de son adversaire et deux pour son accès de colère envers l’arbitre.

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Après le match, l’entraîneur José Mourinho a refusé de s’adresser à la presse. Le Portugais était tellement en colère contre l’arbitrage qu’il craignait de se mettre en difficulté par ses déclarations.

En raison de sa suspension, Vinícius manquera les matches de championnat contre Séville (18 octobre), Barcelone (25 octobre), le Racing de Santander (1er novembre) et Valence (7 novembre). Il pourra en revanche jouer en Ligue des champions entre-temps.