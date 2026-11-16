Vinicius : j'ai le droit de profiter de la vie, et voici les raisons de la baisse de mon niveau

Partager Suivez GOAL sur Google

Le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a brisé le silence sur les facteurs qui ont affecté sa préparation pour la saison en cours.

Publicité

La star brésilienne a reconnu, dans des déclarations rapportées ce lundi par le journal portugais "A Bola", que l'élimination précoce de la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026 a laissé des traces psychologiques sur lui et l'a poussé à réduire ses entraînements pendant les vacances, en plus de sa préoccupation liée au dossier de la prolongation de son contrat et à l'intérêt manifesté par plusieurs clubs pour le recruter l'été dernier.

Vinicius a expliqué que la déception qui a suivi l'élimination du Mondial l'a incité à privilégier le repos et à passer davantage de temps avec sa famille, plutôt que de respecter le programme de préparation habituel, ce qui s'est répercuté sur sa forme avant le début de la saison.

Le joueur âgé de 26 ans a déclaré : « Je pense que je ne me suis pas préparé de manière optimale après la Coupe du monde, car l'impact de l'élimination a été très important pour nous tous au Brésil. Nous ne nous attendions pas à une élimination précoce, j'ai donc profité des vacances pour me reposer, me détendre et passer plus de temps avec ma famille, et j'ai fini par m'entraîner à un rythme moindre que celui auquel j'étais habitué ces dernières années. »

La prolongation de mon contrat a affecté mon début de saison

Publicité Publicité

L'ailier brésilien n'a pas limité les raisons de son début de saison poussif aux séquelles de l'élimination de la Coupe du monde, mais a souligné que les négociations liées à la prolongation de son contrat avec le Real Madrid, ainsi que les tentatives de plusieurs clubs de prendre contact avec lui durant la période des transferts estivale, ont également pesé sur son entame de saison.

Related Topics

Prochains matchs SIN Matchs Amicaux 05:00 BRÉ

Il a affirmé : « Cela a peut-être eu un impact sur mon début de saison. La question de la prolongation de mon contrat et les tentatives de nombreux clubs de me contacter l'été dernier m'ont effectivement préoccupé, en plus de la situation au sein du Real Madrid, mais la saison est encore longue. »

Vinicius est revenu sur ce qui lui était arrivé la saison dernière, lorsqu'il s'était contenté d'inscrire 5 buts jusqu'en décembre, avant de porter son total à plus de 20 buts à la fin de la saison, estimant que sa capacité à retrouver son niveau lui donne confiance dans la possibilité de dépasser son début de saison actuel.

Publicité

Il a ajouté : « La saison dernière, je n'avais inscrit que 5 buts jusqu'en décembre, puis j'ai terminé la saison avec plus de 20 buts, comme cela s'est produit lors d'autres saisons. Je pense que je travaille à me préparer et à développer mon niveau, car je suis généralement présent dans les moments décisifs de la saison. »

Le bilan offensif de Vinicius avec le Real Madrid reflète la difficulté de son début de saison actuel, après n'avoir marqué qu'un seul but en 12 matchs, lors d'une saison qui l'a également vu être suspendu 4 matchs en Liga.

Publicité

Cristiano et Messi, une exception

La star du Real Madrid a évoqué la difficulté de maintenir un niveau élevé pendant de longues années, citant le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi comme deux modèles exceptionnels en matière de régularité et de réalisation de grands chiffres.

Publicité

Il a déclaré : « Maintenir ce niveau élevé pendant une longue période est extrêmement difficile. Je pense que Cristiano Ronaldo et Messi sont les seuls à avoir réussi à le conserver pendant de nombreuses années et à réaliser les mêmes chiffres. Je suis un être humain et je commets des erreurs, mais je cherche toujours à progresser, et j'essaie de mieux comprendre le football et la vie quotidienne. Cela dit, je n'ai que 26 ans, et j'ai aussi le droit de profiter un peu de la vie. »