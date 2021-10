"Vinicius était un grand fan du Barça, il a pleuré le jour du 6-1 contre Paris"

Lors d’une interview accordée à la Cadena Ser, André Cury a révélé que Vinicius, aujourd’hui au Real Madrid, était auparavant un grand fan du Barça.

Nouvelles révélations d’André Cury au sujet de Vinicius Jr, grand artisan de la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (2-1) lors du Clasico de dimanche. Après avoir expliqué mi-avril que les agents du Brésilien l’avaient "trahi" en 2017, le responsable du secrétariat technique blaugrana en Amérique du Sud a fait la lumière - lors d’une interview à la Cadena Ser - sur l’amour que portait l’ailier au club catalan.

"Vinicius était culé, culé, culé"

"Vinicius était culé, culé, culé. Il a pleuré le jour de la victoire 6-1 contre le PSG en Ligue des Champions. Il prenait toujours le Barça à FIFA. (…) Et il disait que le meilleur joueur du monde était Neymar parce qu'il était au Barça. Et je peux lui répéter tout ça dans les yeux si je l'ai en face de moi parce que c'est une bonne personne et qu'il ne le nierait pas", a-t-il déclaré sur la radio espagnole.

L’homme qui a contribué au transfert de Neymar vers le Barça en 2013 a assuré que des images confirmant ses dires existaient, et il a également affirmé que le club de la capitale avait recruté Vinicius… à l’aveuglette, simplement en raison de l’intérêt blaugrana. "Je vais vous dire une chose. Le Real a recruté Vinicius sans l’avoir vu jouer un seul match", a ajouté Cury, avant de développer.

Perez ne voulait pas reproduire l’erreur Neymar

"Mais quand ils ont su que le Barça le voulait, le président madrilène Florentino Perez l'a pris pour que ce qui était arrivé avec Neymar ne se reproduise pas. Il a eu peur quand il a vu que le Barça allait signer Rodrygo, parce qu'il pensait qu'il pouvait être le bon, pas Vinicius. C'est pour ça qu’il a aussi signé Rodrygo", a conclu Cury.

Au final, Vinicius fait aujourd’hui le bonheur des Merengue, en témoigne sa nouvelle prestation de haut niveau lors du Clasico (2-1) quelques jours après son récital en Ligue des Champions, tandis que Rodrygo progresse. Doucement, mais surement…