Vinícius et Hakimi soutiennent fermement Yamal dans sa défense de l'islam contre les chants racistes

Le match amical opposant les équipes nationales d'Égypte et d'Espagne au stade RCDE de Barcelone a été marqué par un incident qui a suscité une vive polémique après que des chants racistes ont été entonnés par une partie du public espagnol, consistant à scander des slogans racistes à l'encontre des musulmans, ce qui a provoqué un profond mécontentement dans le milieu du football.

Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole, a exprimé son rejet de ces chants dans un message publié sur son compte sur les réseaux sociaux, déclarant : « Je suis musulman, et Dieu soit loué. Hier, au stade, on a entendu le chant « Celui qui ne saute pas est musulman ».

Il a ajouté : « Je sais que cela s’adressait à l’équipe adverse et non à moi personnellement, mais en tant que musulman, ce chant reste irrespectueux et inacceptable. »

Yamal a poursuivi : « Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais pour ceux qui scandent ce genre de choses : utiliser la religion comme une blague au stade vous fait passer pour des ignorants et des racistes. Le football est fait pour le plaisir et pour encourager, pas pour manquer de respect aux gens en raison de leur identité ou de leurs croyances. »

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Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a souligné que Yamal n’était pas le seul à condamner ces chants ; le Brésilien Vinícius Júnior, qui a déjà été victime de racisme à de nombreuses reprises, a en effet manifesté son soutien total à la publication de son jeune coéquipier en la likant.

Vinícius Júnior (25 ans), star du Real Madrid, sait bien ce que signifie être confronté à des situations désagréables sur le terrain, et plus particulièrement au racisme.

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C'est pourquoi le joueur brésilien n'a pas hésité à manifester son soutien à la publication de Lamine Yamal concernant ce qui s'est passé lors du match entre l'Espagne et l'Égypte au stade RCDE, où Vinícius a « liké » la publication du joueur du FC Barcelone.

Il a été rejoint par la star française Paul Pogba et plusieurs autres stars du football, qui ont exprimé leur profond mécontentement face à l'utilisation de la religion comme outil d'insulte dans les tribunes.

Le joueur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, n'a pas manqué d'apporter son soutien à Yamal, en publiant un commentaire accompagné du symbole de la prière en signe de solidarité avec le joueur espagnol.