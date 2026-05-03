Vinícius brille lors de la victoire du Real Madrid : le Clásico s’annonce comme un match décisif pour le titre face au FC Barcelone

Dimanche, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, leReal Madrid s’est imposé 2-0 grâce à un doublé de Vinícius Júnior. Ce succès repousse encore le sacre du FC Barcelone, qui n’a besoin que d’un point lors du clasico de dimanche prochain au Camp Nou pour être mathématiquement champion.

Dès la 8^e minute, les Madrilènes avaient pourtant frappé les premiers : Vinícius, servi dans la surface, avait tenté une reprise acrobatique repoussée par le poteau.

L’Espanyol, agressif dans son approche, s’est créé plusieurs occasions, mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Tyrhys Dolan, notamment, a raté une opportunité en or en tirant bien au-dessus après avoir reçu le ballon dans la surface.

Peu avant la demi-heure de jeu, l’arbitre Jesús Manzano a brandi un carton rouge à l’encontre d’Omar El Hilali, coupable d’une intervention par derrière sur Vinícius Júnior. La vidéo a toutefois montré qu’il n’y avait pas faute grave, et après intervention du VAR, El Hilali a écopé d’un simple avertissement.

Le scénario ne change guère ensuite : le Real gère son avantage tandis que l’Espanyol, malgré quelques incursions, manque de précision. Dès la reprise, l’entraîneur Álvaro Arbeloa lance Gonzalo García. L’attaquant, dont l’avenir sous les ordres d’Arbeloa semble limité, se met immédiatement en évidence.

Deux minutes après son entrée, l’Espagnol a adressé une passe parfaite dans la course de Vinícius, qui a enchaîné deux dribbles avant de battre Marko Dmitrović d’une frappe puissante : 0-1.

En milieu de seconde période, Vinícius a de nouveau fait parler sa classe. L’ailier gauche a cette fois combiné avec Jude Bellingham, qui lui a subtilement glissé le ballon du talon dans la course. Le Brésilien a conclu l’action avec brio : 0-2.

Le Real Madrid n'a ensuite plus été inquiété et devra s'imposer face à Barcelone la semaine prochaine pour repousser encore la célébration du titre de son rival.



