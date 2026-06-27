Vingt-six équipes ont validé leur billet pour les 32es de finale, tandis que dix formations ont officiellement été éliminées

À l’issue de l’avant-dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, 26 sélections ont validé leur billet pour les seizièmes de finale, tandis que 10 équipes ont été éliminées après une troisième levée riche en rebondissements et en remaniements au classement.

Les trois pays hôtes (Mexique, États-Unis et Canada) ont validé leur billet pour le prochain tour, tout comme des cadors comme l’Allemagne, l’Argentine, la France, la Norvège et la Colombie, tandis que certains groupes doivent encore disputer leurs dernières rencontres pour attribuer les places restantes.

Les équipes qualifiées pour les 32es de finale :

Groupe 1 : Mexique, Afrique du Sud

Groupe 2 : Suisse, Canada, Bosnie-Herzégovine

Groupe 3 : Brésil, Maroc

Groupe 4 : États-Unis, Australie, Paraguay

Groupe 5 : Allemagne, Côte d’Ivoire, Équateur

Groupe 6 : Pays-Bas, Japon, Suède

Groupe 7 : Égypte

Groupe 8 : Espagne, Cap-Vert

Groupe 9 : France, Norvège

Groupe 10 : Argentine

Groupe 11 : Colombie, Portugal

Groupe 12 : Angleterre et Ghana

Les équipes éliminées :

Groupe 1 : République tchèque

Groupe 2 : Qatar

Groupe 3 : Haïti

Groupe 4 : Turquie

Groupe 5 : Curaçao

Groupe 6 : Tunisie

Groupe 8 : Uruguay, Arabie saoudite

Groupe 9 : Irak

Groupe 10 : Jordanie

Groupe 12 : Panama