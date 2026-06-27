Vingt-six équipes ont validé leur billet pour les 32es de finale, tandis que dix formations ont officiellement été éliminées

À l’issue de l’avant-dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, 26 sélections ont validé leur billet pour les seizièmes de finale, tandis que 10 équipes ont été éliminées après une troisième levée riche en rebondissements et en remaniements au classement.
Les trois pays hôtes (Mexique, États-Unis et Canada) ont validé leur billet pour le prochain tour, tout comme des cadors comme l’Allemagne, l’Argentine, la France, la Norvège et la Colombie, tandis que certains groupes doivent encore disputer leurs dernières rencontres pour attribuer les places restantes.
Les équipes qualifiées pour les 32es de finale :
Groupe 1 : Mexique, Afrique du Sud
Groupe 2 : Suisse, Canada, Bosnie-Herzégovine
Groupe 3 : Brésil, Maroc
Groupe 4 : États-Unis, Australie, Paraguay
Groupe 5 : Allemagne, Côte d’Ivoire, Équateur
Groupe 6 : Pays-Bas, Japon, Suède
Groupe 7 : Égypte
Groupe 8 : Espagne, Cap-Vert
Groupe 9 : France, Norvège
Groupe 10 : Argentine
Groupe 11 : Colombie, Portugal
Groupe 12 : Angleterre et Ghana
Les équipes éliminées :
Groupe 1 : République tchèque
Groupe 2 : Qatar
Groupe 3 : Haïti
Groupe 4 : Turquie
Groupe 5 : Curaçao
Groupe 6 : Tunisie
Groupe 8 : Uruguay, Arabie saoudite
Groupe 9 : Irak
Groupe 10 : Jordanie
Groupe 12 : Panama