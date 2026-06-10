Selon la BBC, un groupe d’éminents scientifiques a averti la Fédération internationale de football (FIFA) que les mesures de sécurité actuelles contre la chaleur lors de la Coupe du monde 2026 sont « insuffisantes » et pourraient exposer les joueurs à un risque de blessures graves.

Dans une lettre ouverte, ces experts internationaux en santé, climat et performance sportive estiment que les directives de l’instance ne sont pas alignées sur les données scientifiques actuelles et les jugent « injustifiables ».

Ils exigent la mise en place de périodes de récupération plus longues et l’adoption de protocoles précis pour retarder ou reporter les rencontres si les conditions deviennent extrêmes.

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La chaleur pourrait déjà poser problème lors de la Coupe du monde, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les chercheurs ayant averti que les températures, sur 14 des 16 stades utilisés pour la compétition, pourraient dépasser des niveaux dangereux.

Dans le sud des États-Unis et le nord du Mexique, les températures diurnes oscillent généralement entre 30 et 35 °C, mais peuvent grimper à 40 °C durant les épisodes de canicule.

Vingt experts de renom issus du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, d’Australie et d’Europe ont cosigné la lettre d’alerte.

Ils pressent la FIFA d’adopter des mesures correctives immédiates, notamment :

- le report ou l'annulation des matchs lorsque l'indice WBGT dépasse 28 °C ;

- Des temps de repos plus longs pour se rafraîchir, d’au moins 6 minutes.

- Améliorer les infrastructures de rafraîchissement destinées aux joueurs.

- Mettre à jour régulièrement les directives en s’appuyant sur les dernières études scientifiques.

« Trois minutes, ce n’est pas suffisant »

Andrew Sims, directeur du New Weather Institute et coordinateur de la lettre ouverte adressée à la FIFA, a confié à la BBC Sport : « Nous craignons que la FIFA n’agisse de manière imprudente en ce qui concerne la santé et la sécurité des joueurs. »

De son côté, le professeur Douglas Casa, de l’université du Connecticut et signataire de la missive, juge que les directives actuelles de la FIFA sont loin d’être optimales : « Les périodes de repos à chaque mi-temps devraient être plus longues que 3 minutes. Au moins 5 minutes par pause, idéalement 6 minutes. »

Il ajoute : « Nous espérons que cette lettre ouverte convaincra la FIFA de mettre à jour ses directives relatives à la chaleur avant la Coupe du monde. »

De son côté, la FIFA affirme être « déterminée à protéger la santé et la sécurité des joueurs, des arbitres, des supporters, des bénévoles et du personnel », et souligne que les risques climatiques sont pris en compte dans la planification du tournoi.







