Vingt ans plus tard, Embolo devient le quatrième joueur sanctionné pour tricherie en Coupe du monde

Le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et la Suisse, disputé ce dimanche matin, un incident arbitral rare : l’attaquant suisse Breel Embolo a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour simulation, lors d’un match qui s’est soldé par la victoire des danseurs de tango (3-1) après prolongation.

Selon lesdonnées d’Opta, Embolo est seulement le quatrième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à écoper d’un deuxième avertissement pour simulation, et le premier depuis le Ghanéen Asamoah Gyan, sanctionné lors du Mondial 2006 contre le Brésil.

À la 72^e minute, l’arbitre portugais João Pinheiro a sifflé une faute de Leandro Paredes sur Embolo et a brandi un carton jaune à l’encontre du joueur argentin.

La VAR est alors intervenue pour « erreur d’identification du joueur » (Mistaken Identity), une nouvelle règle permettant de corriger un avertissement si la faute est imputée à un autre joueur.

Après visionnage, l’arbitre a constaté que Paredes n’était pas en faute et que l’attaquant suisse avait délibérément simulé. Le carton jaune initial a donc été annulé et remplacé par un avertissement à l’encontre d’Empoulou.

Comme Embolo avait déjà été averti en première période, il a été expulsé, contraignant la Suisse à jouer à dix alors qu’elle venait tout juste de rétablir l’équilibre au score (1-1).

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De son côté, l’Argentine a confirmé sa solidité en prolongation : il s’agit de sa 11^e victoire en 13 matchs dans cette phase de la Coupe du monde, tirs au but inclus.

Les Argentins avaient ouvert le score par Alexis Mac Allister dès la 10^e minute, puis Dan Ndoye avait égalisé pour la Nati à la 67^e, envoyant le match en prolongation.

L’Argentine a finalement emporté la décision grâce à deux buts tardifs, signés Julián Álvarez (112^e) et Lautaro Martínez (120^e+1).



