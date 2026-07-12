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브렐 엠볼로 (Breel Embolo)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Vingt ans plus tard, Embolo devient le quatrième joueur sanctionné pour tricherie en Coupe du monde

Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
Angleterre
B. Embolo
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Suisse
É.-U.
Angleterre

L’exclusion d’un joueur, signalée par un carton rouge, a nettement favorisé la défaite de la Suisse.

Le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et la Suisse, disputé ce dimanche matin, un incident arbitral rare : l’attaquant suisse Breel Embolo a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour simulation, lors d’un match qui s’est soldé par la victoire des danseurs de tango (3-1) après prolongation.

Selon lesdonnées d’Opta, Embolo est seulement le quatrième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à écoper d’un deuxième avertissement pour simulation, et le premier depuis le Ghanéen Asamoah Gyan, sanctionné lors du Mondial 2006 contre le Brésil.

À la 72^e minute, l’arbitre portugais João Pinheiro a sifflé une faute de Leandro Paredes sur Embolo et a brandi un carton jaune à l’encontre du joueur argentin.

La VAR est alors intervenue pour « erreur d’identification du joueur » (Mistaken Identity), une nouvelle règle permettant de corriger un avertissement si la faute est imputée à un autre joueur.

Après visionnage, l’arbitre a constaté que Paredes n’était pas en faute et que l’attaquant suisse avait délibérément simulé. Le carton jaune initial a donc été annulé et remplacé par un avertissement à l’encontre d’Empoulou.

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Comme Embolo avait déjà été averti en première période, il a été expulsé, contraignant la Suisse à jouer à dix alors qu’elle venait tout juste de rétablir l’équilibre au score (1-1).

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De son côté, l’Argentine a confirmé sa solidité en prolongation : il s’agit de sa 11^e victoire en 13 matchs dans cette phase de la Coupe du monde, tirs au but inclus.

Les Argentins avaient ouvert le score par Alexis Mac Allister dès la 10^e minute, puis Dan Ndoye avait égalisé pour la Nati à la 67^e, envoyant le match en prolongation.

L’Argentine a finalement emporté la décision grâce à deux buts tardifs, signés Julián Álvarez (112^e) et Lautaro Martínez (120^e+1).


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