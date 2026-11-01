L'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al Ittihad, s'est lancé dans un débat animé au sujet des critiques ayant suivi le match nul de son équipe face à Abha, affirmant son mécontentement d'avoir perdu deux points, tout en soulignant au passage que le résultat de la rencontre aurait changé la nature des questions qui lui étaient adressées si Al Ittihad était parvenu à l'emporter, et ce avant le choc attendu face au club émirati d'Al Aïn en Ligue des champions d'Asie élite.

Al Ittihad se prépare à affronter Al Aïn, demain lundi, dans le cadre des matches de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie élite.

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Wissing s'est exprimé lors de la conférence de presse sur la préparation du match asiatique, indiquant qu'Al Ittihad aspire à livrer un test relevé face à un adversaire doté de grands moyens, et que son équipe cherche à affirmer sa personnalité et à obtenir un résultat reflétant la progression qu'elle a atteinte ces derniers temps.

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Au sujet des critiques relatives à la rotation des joueurs après le nul face à Abha, l'entraîneur allemand a déclaré : « La rotation des joueurs, mon travail n'est pas de donner une réponse claire ; mon travail est de prendre la meilleure décision. Je ne suis pas heureux d'avoir perdu deux points, et l'équipe d'Abha a su défendre. Si nous avions gagné, les questions auraient changé. »

Et de poursuivre : « Lors de la dernière rencontre, l'équipe adverse a eu deux occasions, et si nous avions pu concrétiser nos occasions, tout aurait été différent. Je ne peux pas apporter de réponses claires sur la question de la rotation, car elle repose sur plusieurs aspects. »

Wissing a ajouté, à propos du choc face à Al Aïn : « Une rencontre que nous attendons en Ligue des champions d'Asie, face à une équipe forte. Nous voulons affirmer notre personnalité et nous sommes prêts pour ce match. Il nous reste une dernière séance d'entraînement pour nous préparer et nous serons fin prêts », affirmant sa confiance dans la capacité de ses joueurs à offrir le niveau requis lors de ce test continental.

L'entraîneur d'Al Ittihad a enchaîné : « L'équipe d'Al Aïn est forte et remarquable, et nous aussi nous disposons de tous les éléments et de tous les moyens. Nous sommes dans une phase de progression et nous avons atteint un bon niveau, mais le chemin reste encore long. Nous avons un objectif et une ambition que nous voulons réaliser, et les joueurs savent ce que j'attends d'eux », en référence à ses aspirations à continuer de bâtir sur ce que l'équipe a montré jusqu'à présent.

Concernant les questions récurrentes sur ses choix offensifs et la répartition du temps de jeu entre les attaquants, Wissing a expliqué : « On m'a interrogé plus d'une fois sur les joueurs, et précisément sur les attaquants. Vous avez vu la prestation du duo ; nous avons Georges et Youssef, et Saleh a lui aussi une influence dans le vestiaire. »

Et de conclure : « L'esprit de l'équipe est formidable, et chaque attaquant soutient l'autre. Mon rôle en tant qu'entraîneur est de répartir les charges. Nous avons disputé 17 matches jusqu'à présent et un seul joueur ne peut pas disputer toutes ces rencontres ; nous avons des données et des circonstances sur lesquelles nous nous basons. »