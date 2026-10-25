



On ne sait pas si Vincent Kompany regardera, depuis l’hôpital où l’entraîneur du Bayern Munich subit actuellement des examens approfondis après s’être effondré vendredi, le match de son équipe sur la pelouse du SC Fribourg, deuxième du classement, lors de la 7e journée de Bundesliga.

Il semble toutefois être sur la voie de la guérison. « Les nouvelles sont très positives pour le moment. Il est stable, il se sent bien. Il va un peu mieux. Des examens sont encore en cours, mais les premières nouvelles sont très positives », a déclaré son adjoint Aaron Danks, qui remplace Kompany sur le banc jusqu’à son retour, avant le déplacement du Bayern sur la pelouse du SC Fribourg lors de la 7e journée de Bundesliga.

Les dirigeants du club le plus titré d’Allemagne souhaitent toutefois que Kompany s’occupe le moins possible de football pour l’instant.

Selon Christian Falk, responsable de la rubrique football de BILD et journaliste qui suit le Bayern depuis de nombreuses années, le club a demandé à toutes les personnes rendant visite à Kompany de ne pas parler de football avec lui. L’entraîneur doit pouvoir se concentrer exclusivement sur sa guérison : les conversations doivent donc être d’ordre personnel, et non professionnel.

Samedi, Kompany a notamment reçu la visite d’Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich. La figure tutélaire du club bavarois avait apporté un sac de produits alimentaires de l’épicerie fine munichoise Feinkost Käfer. L’adjoint de Kompany, Aaron Danks, a lui aussi expliqué n’avoir abordé que des sujets personnels avec lui au téléphone.

Les joueurs et les membres du staff s’inquiéteraient depuis quelque temps pour Kompany

Samedi, un autre article du plus grand quotidien allemand laissait entendre que les joueurs et les membres du staff du Bayern s’inquiétaient de plus en plus, ces dernières semaines, de l’ardeur au travail de l’entraîneur et de son équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Selon cet article, Kompany aurait trop travaillé, bu trop de café, fait trop peu de sport et assumé trop de tâches.

Le Belge avait en outre préparé et suivi les derniers matches contre Viking Stavanger et le FC Arsenal en Ligue des champions, ainsi que contre le RB Leipzig en Bundesliga, alors qu’il avait contracté un virus tenace et « costaud », selon ses propres mots.

« Ce n’est vraiment pas facile d’amener Vincent à se reposer », a déclaré son adjoint Aaron Danks, qui avait remplacé Kompany lors de la conférence de presse mardi dernier avant le match contre Arsenal et qui le remplacera également sur le banc du Bayern jusqu’à nouvel ordre.

« En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire et s’occuper de tout. J’ai attrapé un virus plutôt costaud. Évidemment, je n’ai pas écouté mon corps », avait déclaré Kompany lui-même après le match contre Arsenal. « Et puis, à un moment donné, mon corps m’a dit : “Maintenant, arrête, mon garçon !” Mais bien sûr, je me sens mieux, sinon je ne serais pas là. » Deux jours plus tard, Kompany s’est effondré. Selon Max Eberl, directeur sportif du Bayern, son retour sur le banc pourrait prendre des semaines.

Jusqu’où Kompany pousse-t-il ses limites ?

Ces propos de l’ancien défenseur de classe mondiale en disent long sur sa manière d’aborder le travail. Déjà joueur, Kompany était réputé impitoyable envers son corps. Il jouait même blessé et ne se ménageait pas non plus après de graves blessures. Il revenait sans cesse sur le terrain dès que possible. Son père, Pierre Kompany, a révélé au magazine Der Spiegel, dans le cadre d’un long portrait consacré à l’entraîneur du Bayern, que son fils passait jusqu’à 14 heures au centre d’entraînement du club. Pierre Kompany a déclaré à BILD que son fils travaillait jusqu’à 18 heures par jour et voyait peu ses trois enfants en semaine.

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, avait également déclaré samedi que Kompany était « une personnalité incroyable, un travailleur hors du commun qui dépasse même ce point ». Il entendait cela comme un compliment. Cette qualité se serait « aussi perdue à certains égards dans notre société, mais il existe encore des gens comme lui, qui disent : “Je veux agir, je veux faire des choses.” »

D’après tout ce que l’on sait, Kompany, qui explique lui-même son éthique de travail par son parcours migratoire et est convaincu de devoir travailler deux fois plus que les autres, s’est désormais trop demandé. C’est précisément sur ce point que ses dirigeants interviennent en demandant à ses visiteurs de ne pas parler de football avec lui.



