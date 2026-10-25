



Depuis l’hôpital, où l’entraîneur du Bayern Munich subit actuellement des examens approfondis après son effondrement vendredi, Vincent Kompany a regardé la victoire 3-1 de son équipe face au SC Fribourg lors de la 7e journée de Bundesliga. Dès le coup de sifflet final, il a félicité par WhatsApp son adjoint Aaron Danks, qui le remplace au bord du terrain jusqu’à son retour.

La meilleure nouvelle : Kompany semble aller mieux et peut aussi regarder des matches de football. « Les nouvelles sont très positives pour le moment. Il est stable, il se sent bien. Il va un peu mieux. Des examens sont encore en cours, mais les premières nouvelles sont très positives », a déclaré Aaron Danks à DAZN avant même le coup d’envoi du match à Fribourg.

Et Max Eberl, membre du directoire du Bayern chargé du sport, a déclaré après la victoire : « Ces matches et une victoire comme celle-ci, c’est le meilleur des remèdes pour lui. »

Danks a remercié Kompany pour ses félicitations, l’a félicité à son tour et lui a écrit qu’il devait maintenant se reposer à nouveau. Car les dirigeants du club le plus titré d’Allemagne souhaitent que Kompany s’occupe le moins possible de football pour le moment.

Comme le rapporte Christian Falk, responsable du football à BILD et journaliste qui suit le Bayern depuis de nombreuses années, le club a demandé à toutes les personnes rendant visite à Kompany de ne pas lui parler de football. L’entraîneur doit pouvoir se concentrer exclusivement sur sa guérison : les conversations doivent donc être personnelles, et non professionnelles.

Samedi, Kompany a notamment reçu la visite d’Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich. La figure tutélaire du club avait apporté un sac de produits alimentaires de l’épicerie fine munichoise Feinkost Käfer. Aaron Danks, l’adjoint de Kompany, a lui aussi expliqué n’avoir parlé que de sujets personnels avec lui au téléphone.

Les joueurs et des membres de l’encadrement s’inquiéteraient pour Kompany depuis un certain temps déjà

Samedi, un autre article du plus grand quotidien allemand laissait entendre que les joueurs et des membres de l’encadrement du Bayern s’inquiétaient de plus en plus, ces dernières semaines, de l’ardeur au travail de l’entraîneur et de son équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Selon cet article, Kompany aurait trop travaillé, bu trop de café, fait trop peu de sport et assumé trop de tâches.

Le Belge avait en outre préparé et suivi les derniers matches contre Viking Stavanger et le FC Arsenal en Ligue des champions, ainsi que contre le RB Leipzig en Bundesliga, alors qu’il avait contracté un virus tenace et « carabiné », selon ses propres mots.

« Il n’est vraiment pas facile d’amener Vincent à se reposer », a déclaré son adjoint Aaron Danks, qui avait remplacé Kompany lors de la conférence de presse de mardi dernier avant le match contre Arsenal et qui le remplacera désormais également sur le banc du Bayern jusqu’à nouvel ordre.

« En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire. J’ai attrapé un virus assez carabiné. Évidemment, je n’ai pas écouté mon corps », avait dit Kompany lui-même après le match contre Arsenal. « Et puis, à un moment donné, mon corps m’a dit : ‹ Maintenant, arrête, mon garçon ! › Mais je me sens mieux, bien sûr, sinon je ne serais pas là. » Deux jours plus tard, Kompany s’est effondré. Son retour sur le banc pourrait prendre des semaines, a indiqué Max Eberl, membre du directoire du Bayern chargé du sport.

Jusqu’où Kompany pousse-t-il ses limites ?

Ces propos de l’ancien défenseur de classe mondiale en disent long sur son rapport au travail. Déjà joueur, Kompany était réputé impitoyable envers son corps. Il jouait même blessé et ne se ménageait pas non plus après des blessures graves. Il revenait chaque fois sur le terrain aussi vite que possible. Son père, Pierre Kompany, a révélé au magazine Der Spiegel, dans le cadre d’un long portrait de l’entraîneur du Bayern, que Kompany passait jusqu’à 14 heures au centre d’entraînement du club. Selon ce que Pierre Kompany a rapporté à BILD, son fils travaille jusqu’à 18 heures par jour et voit peu ses trois enfants en semaine.

Max Eberl, membre du directoire du Bayern chargé du sport, avait lui aussi déclaré samedi que Kompany était « une personnalité incroyable, un travailleur hors du commun, qui va même au-delà de ses limites ». Il entendait cela comme un compliment. Selon lui, cette qualité s’est « aussi perdue, dans une certaine mesure, dans notre société, mais il existe encore des gens de cette trempe qui disent : ‹ Je veux agir, je veux faire des choses. › »

D’après tout ce que l’on sait, Kompany, qui explique lui-même son rapport au travail par son parcours migratoire et qui est convaincu de devoir travailler deux fois plus que les autres, s’en est désormais trop demandé. C’est précisément ce que ses supérieurs cherchent à changer en demandant à ses visiteurs de ne pas lui parler de football.



