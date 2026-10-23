Vincent Kompany transporté à l’hôpital après qu’un médecin urgentiste a été appelé au centre d’entraînement du Bayern Munich

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L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, aurait été transporté à l’hôpital après l’intervention d’un médecin urgentiste au centre d’entraînement du club. Le technicien de 40 ans souffre d’une grave infection virale depuis une semaine.

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Les secours interviennent au centre d’entraînement du Bayern Munich

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a été conduit vendredi après-midi dans un hôpital de Munich, accompagné d’un médecin urgentiste, selon BILD. Un hélicoptère médicalisé aurait atterri au centre d’entraînement du club, situé Sabener Strasse.

L’entraîneur belge de 40 ans a été transporté en ambulance après l’arrivée du personnel médical.

Le Bayern Munich n’a pas encore donné de nouvelles officielles de l’état de Kompany ni publié de communiqué officiel à ce sujet.

Kompany se confie sur les conséquences d’une grave infection virale

Cet incident survient alors que Kompany est toujours malade après avoir contracté une grave infection virale la semaine précédente. S’adressant aux journalistes après le match nul 2-2 de mercredi contre Arsenal en Ligue des champions, Kompany a reconnu en avoir trop fait malgré son état.

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« En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire et s’occuper de tout », a déclaré Kompany.

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« J’ai attrapé un virus assez virulent la semaine dernière. Ensuite, bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps et il a fini par me dire : maintenant, arrête ! »

Des problèmes de santé persistants perturbent sa présence sur le banc et à l’entraînement

La maladie de Kompany l’avait déjà contraint à s’allonger sur un canapé dans son bureau à la mi-temps, puis après la victoire 6-1 du Bayern Munich contre le RB Leipzig. L’infection aurait provoqué des complications au niveau d’un ancien tissu cicatriciel, rendant difficiles des gestes simples comme monter les escaliers.

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Il a manqué des séances d’entraînement de l’équipe première en début de semaine et a confié ses obligations médiatiques à son adjoint Aaron Danks.

« Le plus important, et c’est ce que nous l’encourageons à faire actuellement, c’est qu’il se repose et prenne le temps dont il a besoin, aussi longtemps que nécessaire », a déclaré Danks mardi.

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L’inquiétude grandit alors que le Bayern attend des précisions médicales

Malgré sa maladie, Kompany a retrouvé le banc de touche mercredi pour le match européen contre Arsenal à l’Allianz Arena.

Les raisons exactes de son transport d’urgence vendredi et son état actuel n’ont pas été confirmés.

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De nouvelles informations sont attendues alors que le Bayern Munich suit le rétablissement de son entraîneur.