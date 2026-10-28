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Vincent Kompany se serait déboîté l’épaule après s’être effondré au centre d’entraînement du Bayern Munich. Les médecins ont écarté une crise cardiaque et un AVC. L’entraîneur du Bayern reste hospitalisé tandis que les examens se poursuivent. De son côté, le lauréat du Ballon d’Or Harry Kane a révélé que Kompany l’avait appelé lundi et lui avait assuré qu’il se sentait bien et était en voie de guérison.

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Kompany a été victime de crises convulsives après s’être effondré au centre d’entraînement

Kompany n’a plus dirigé le Bayern depuis le match nul face à Arsenal en Ligue des champions la semaine dernière. Il s’est effondré au centre d’entraînement du club il y a cinq jours. Selon BILD, il a également été victime de crises convulsives après sa chute et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Le média allemand rapporte que son état ne serait pas considéré comme mettant sa vie en danger. Une crise cardiaque et un AVC ont été écartés, mais les médecins examinent encore la possibilité de problèmes cérébraux. Les premiers articles attribuaient son absence à une infection virale ayant provoqué des complications au niveau d’anciennes cicatrices à la hanche.

Les dirigeants du Bayern rendent visite à Kompany, Danks donne des nouvelles encourageantes

Kompany est toujours hospitalisé à Munich, dans une unité séparée afin de préserver au maximum son intimité. Le président du club Herbert Hainer, le directeur sportif Max Eberl et le président d’honneur Uli Hoeness lui auraient rendu visite. Des personnes au sein du club ont par ailleurs fait part de leurs inquiétudes concernant ses habitudes de « bourreau de travail ».

Aaron Danks, qui assure l’intérim, a déclaré mardi à BILD que Kompany avait « le moral ». Il a ajouté : « Il semble aller mieux de jour en jour. C’est positif. [Mais] il n’y a pas de nouvelles majeures concernant son diagnostic ou sa reprise du travail. »

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Kane affirme que Kompany va mieux après un appel téléphonique matinal

Kane s’est montré tout aussi optimiste après avoir remporté le Ballon d’Or, révélant que son entraîneur l’avait appelé lundi matin. Kane a déclaré : « Il m’a appelé, très tôt, à 9 heures [lundi]. Heureusement, je venais de me lever, donc j’ai pu répondre. Il voulait simplement me souhaiter le meilleur et bonne chance. Je lui ai demandé comment il allait. Il m’a dit qu’il se sentait bien et qu’il avait l’impression d’être sur la voie de la guérison. »

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Il a ajouté : « Je sais qu’il est du genre à vouloir déjà retrouver l’équipe. Il veut être avec nous sur le terrain d’entraînement et sur le banc. Mais il est important qu’il se repose, vous savez ? Il a traversé une période un peu difficile sur le plan de la santé récemment, et j’espère que nous pourrons pallier son absence, que le staff pourra le faire. Évidemment, il n’est pas là, mais, vous savez, ce sera très important pour moi de retourner à Munich et de le voir, ainsi que tout le staff et tous mes coéquipiers. J’ai dit à quel point ce [prix] était le leur autant que le mien. Pouvoir fêter ça un peu avec eux sera donc spécial. »

Danks dirigera le Bayern pendant une série de matches chargée en l’absence de Kompany

Kompany ne devrait pas retrouver le banc avant plusieurs semaines. Danks, son ancien adjoint à Anderlecht, dirigera donc l’équipe face au Borussia Dortmund, à l’Atlético de Madrid et à Mayence.

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Danks a déjà assuré l’intérim de Dean Smith et de Steven Gerrard à Aston Villa, ainsi que de Michael Carrick à Middlesbrough. Il prend les rênes d’un Bayern en tête de la Bundesliga après un bon début de saison.



