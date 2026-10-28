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Vincent Kompany est sorti de l’hôpital, cinq jours après avoir fait un malaise vendredi au centre d’entraînement du Bayern Munich. Max Eberl a révélé qu’une irritation méningée avait été diagnostiquée chez l’entraîneur. Aucune date n’a été fixée pour son retour, mais le membre du directoire du Bayern chargé du sport est convaincu qu’il retrouvera très bientôt la pleine forme.

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Le malaise de Kompany causé par une irritation méningée

Kompany est sorti de l’hôpital mercredi, cinq jours après avoir été pris d’un malaise au siège du club, situé Säbener Strasse. Selon The Athletic, il assistait alors à une séance d’entraînement de la deuxième équipe du Bayern, après avoir souffert d’une infection virale au cours de la semaine précédente.

Eberl a depuis précisé que le diagnostic posé pour Kompany était une irritation méningée. La plateforme médicale ebm.one décrit le méningisme comme une inflammation ou une irritation des méninges, les membranes protectrices qui entourent le cerveau et la moelle épinière, sans les autres signes de la méningite.

Eberl convaincu que Kompany retrouvera bientôt sa pleine forme

S’exprimant mercredi avant le match de Coupe d’Allemagne du Bayern contre Magdeburg, pensionnaire de deuxième division, Eberl a déclaré : « Pour être honnête, il va bien, compte tenu des circonstances… Je ne dirais pas qu’il va très bien, mais il va bien. Il est sorti de l’hôpital aujourd’hui. C’est la nouvelle la plus importante et la meilleure pour nous tous. »

Il a ajouté : « Ils ont trouvé de quoi il s’agissait : c’est une irritation méningée qui a provoqué cet incident vendredi. Mais je suis sûr qu’il retrouvera très bientôt sa pleine forme, qu’il pourra rentrer chez lui et y poursuivre sa rééducation. »

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Kompany reconnaît ne pas avoir écouté son corps

Kompany avait évoqué sa maladie après le match nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions mercredi dernier. Il avait confié à Bild : « En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire et accomplir tout ce qu’on peut. J’ai attrapé un virus assez virulent la semaine dernière et, bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps. Alors, à un moment donné, il a simplement dit : ‹ Arrête maintenant ! › »

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Outre son infection, l’ancien défenseur soigne également une blessure à la hanche qui entrave ses déplacements. Lors des récents matches contre le RB Leipzig et Arsenal, il ne s’est rendu qu’occasionnellement dans sa zone technique, passant la majeure partie du temps assis sur le banc.

Aucune date fixée pour le retour de Kompany à l’approche du match contre Dortmund

Aucune date n’a été fixée pour le retour de Kompany, qui dépendra de son rétablissement. Ses adjoints Aaron Danks et Rene Maric continueront de diriger l’équipe première en son absence.

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Après avoir affronté Magdeburg, le Bayern recevra le Borussia Dortmund samedi. Les deux équipes occupent la tête de la Bundesliga avec 17 points chacune, avant un déplacement chez l’Atletico Madrid en Ligue des champions trois jours plus tard.



