Il y a déjà quelques semaines, Vincent Kompany avait à cœur de remettre Min-Jae Kim sous le bon jour dans l’espace public. À l’époque, le Sud-Coréen était encore considéré comme un possible candidat au départ. Un statut qu’il portait depuis l’arrivée de Jonathan Tah l’été dernier et qui s’est encore davantage confirmé au plus tard après la saison passée, durant laquelle Kim a le plus souvent pris place sur le banc lors des matches importants.

Kim, selon les innombrables rapports de l’époque, pouvait quitter le Bayern Munich en cas d’offre appropriée. Et, de manière plus ou moins concrète, le club munichois comme le défenseur central lui-même auraient bel et bien reçu des approches concrètes. Mais c’est surtout Kim qui aurait apparemment éconduit club intéressé après club intéressé, comme Manchester United, Aston Villa ou encore Arsenal.

Une décision dont le Rekordmeister allemand profite désormais énormément. Car lors des deux premiers matches officiels de la saison, le Sud-Coréen a été titularisé à la surprise générale, une fois à la place de Dayot Upamecano et une fois à celle de Tah, et il a convaincu aussi bien lors du Supercoupe face au BVB que lors du récital 5-1 contre le VfB Stuttgart pour l’ouverture de la Bundesliga.

« C’est tout simplement la configuration que nous avons avec Jona, avec Upa et avec Min-Jae », s’est enthousiasmé le directeur sportif Max Eberl après le match de vendredi. « Maintenant, il y a trois défenseurs centraux clairement identifiés, tous les trois de classe mondiale, il faut le dire tout simplement. Je pense qu’un certain nombre de clubs nous envient aussi cette qualité de trois joueurs. »

Vincent Kompany s’enflamme pour Kim au Bayern Munich : « Dans chaque situation, il a réagi correctement »

Pour Kompany, cela n’avait évidemment rien de surprenant. Car lorsqu’il a pris, il y a quelques semaines déjà, une position très claire en faveur du numéro trois théorique dans la hiérarchie des défenseurs centraux bavarois, il est apparu clairement à quel point l’entraîneur du Rekordmeister estime Kim, et qu’il n’évalue pas du tout la hiérarchie dans la charnière centrale munichoise de manière aussi nette que le fait la presse.

Lorsque les Munichois ont fait étape dans le pays natal de Kim début août dans le cadre de leur tournée asiatique, il n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur son protégé supposément cantonné au second plan. « Ne dites pas tout de manière aussi absolue », a repris Kompany aux journalistes qui accompagnaient l’équipe, interrogé sur le rôle de remplaçant de longue durée qui menacerait une nouvelle fois Kim : « Nous parlons ici d’une concurrence que j’aime. Le plus important, c’est de faire ses preuves sur le terrain. À ce sujet, j’adresse un compliment à Min-Jae. Peu importe ce qui se passe, il reste concentré et laisse parler ses actes sur le terrain. »

Lors de la saison passée, au cours de laquelle Kim n’a pu jouer un rôle plus important que dans les dernières semaines d’une Bundesliga déjà décidée, il aurait souvent voulu aller discuter avec le joueur de 29 ans, avant de finalement se raviser à plusieurs reprises. « J’ai eu beaucoup de situations où je me suis dit : peut-être que c’est le bon moment pour parler avec Min-Jae », a raconté Kompany. « Parfois, je lui ai parlé, parfois je l’ai laissé tranquille. Dans chaque situation, il a réagi correctement et a tout donné à l’entraînement comme sur le terrain. »

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Min-Jae Kim jouit d’une grande considération au Bayern Munich : « Un caractère formidable »

Le Bayern récolte désormais les fruits de la gestion réussie de l’effectif par Kompany et de l’attitude sereine et hautement professionnelle de Kim face à la situation. Car la saison à venir est censée, comme prévu, ne s’achever que le 5 juin 2027 à Madrid. Une longue et durable période de charge attend les professionnels munichois d’ici là, et ce après une pause estivale extrêmement courte en raison de la Coupe du monde, qui devrait particulièrement encore peser dans les jambes d’Upamecano. Ce n’est pas sans raison que Kompany a ménagé le demi-finaliste du Mondial contre le BVB en Supercoupe.

Il tombe donc à point nommé que le club n’ait pas laissé partir cet été, avec Kim, une alternative actuellement totalement fiable. Ou, inversement, cela a été un coup de chance pour le FCB que l’ancien « monstre » du SSC Naples choisisse de ne pas partir et d’opter pour la concurrence à Munich. Un départ aurait certes encore rapporté une belle indemnité de transfert aux Munichois, mais leur aurait aussi coûté un joueur d’effectif important, qui leur permet désormais dès le début de gérer sereinement la charge de travail en ce début de saison.

D’autant que Kim jouit d’une très grande cote au sein de l’équipe, contrairement à certaines suppositions liées à son caractère un peu timide. « Un caractère formidable, tout le monde dans l’équipe l’aime », avait par exemple déclaré Serge Gnabry il y a quelques mois à propos de Kim, qui se montre très rarement en public.

Et Kompany a lui aussi récemment souligné que le Sud-Coréen était en réalité un vrai boute-en-train. « Les gens ne savent même pas qu’il a aussi un sens de l’humour incroyable », a estimé le Belge : « C’est vraiment vrai. Chaque fois qu’un joueur se tient à côté de Min-Jae, celui-ci se met à rire. C’est peut-être le côté de lui que les gens ne connaissent pas. »

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Min-Jae Kim au Bayern Munich : démon de l’erreur plutôt que « monstre »

Sur le plan purement sportif, ce que « les gens » associaient à Kim depuis son arrivée à Munich en 2023 n’était parfois, puis de plus en plus souvent, pas très flatteur.

Lors de la saison 2023/24, il a commis deux erreurs lors de la demi-finale aller contre le Real Madrid, que l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, avait même critiquées publiquement avant d’écarter Kim au profit de Matthijs de Ligt et Eric Dier.

Démon de l’erreur plutôt que « monstre », assénaient ses détracteurs surtout après ses faibles performances contre l’Inter Milan lors des quarts de finale de Ligue des champions, où il a au moins été impliqué sur trois des quatre buts encaissés. Ce qui a été oublié à ce moment-là : Kim faisait alors partie des joueurs les plus sollicités au monde en raison de ses longs voyages avec la sélection nationale et de l’organisation générale du calendrier. La FIFPro a même publiquement tiré la sonnette d’alarme à son sujet et mis en garde contre des dommages durables pour la santé du Sud-Coréen, qui traînait déjà depuis l’hiver de persistants problèmes au tendon d’Achille jusqu’à la fin de la saison.

Min-Jae Kim se satisfait d’un rôle de doublure au Bayern Munich

Peut-être aussi à cause de ce passé, Kim lui-même semblait loin d’être mécontent lorsque le Bayern a recruté Tah libre de tout contrat l’été dernier et l’a placé devant lui dans la hiérarchie. Alors que Tah est immédiatement devenu titulaire, et même membre du conseil de l’équipe, Kim a depuis pris place sur le banc.

« Je n’avais encore jamais vécu une longue période sans jouer, donc au début c’était un peu difficile. Mais avec le temps, j’ai constaté qu’il y avait aussi un côté positif », a-t-il déclaré à la mi-avril au média coréen Footballist : « J’ai toujours pensé que jouer constamment était la solution, mais maintenant, je suis satisfait de ma situation de challenger. »

Il a répété la même chose en août, après que Kompany l’a couvert d’éloges. « Je suis très heureux de pouvoir me mesurer à Jonathan Tah et Dayot Upamecano », a-t-il alors déclaré : « Au Bayern Munich, il y a une forte concurrence chaque saison. Mais nous nous entendons aussi bien entre nous. Et nous échangeons beaucoup, donc je suis très satisfait. Je peux beaucoup apprendre d’eux. »

Dayot Upamecano pourrait servir de modèle à Kim au Bayern Munich

Il est même possible qu’Upamecano lui serve au moins de modèle. Le Français aussi a d’abord traîné une réputation douteuse après son transfert en provenance du RB Leipzig, celle d’un défenseur désinvolte, voire de « Pannen-Upa », comme l’avait surnommé Bild après sa légendaire prestation cauchemardesque contre le Borussia Mönchengladbach en Coupe d’Allemagne lors de la correction historique 0-5.

Encore et encore, des erreurs parfois ahurissantes se glissaient dans le jeu de ce défenseur central si talentueux, menant à des buts encaissés. Mais il les a désormais presque totalement éliminées. Upamecano est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Ce n’est peut-être pas le cas de Kim, mais il est très net cet été que le Sud-Coréen se rapproche davantage du « monstre » venu d’Italie, pour lequel le Bayern avait autrefois consenti à verser 50 millions d’euros.

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Min-Jae Kim est le grand gagnant caché de l’été au Bayern Munich

Car sur le plan des performances, du moins si l’on se fie aux deux premiers matches officiels de la saison, le Sud-Coréen s’est pour l’instant débarrassé de sa réputation douteuse de démon de l’erreur. Contre le BVB, Kim a livré une prestation très solide, et même meilleure que celle de son voisin Tah. Contre le VfB, il ne s’est pas laissé déstabiliser au coup d’envoi de la Bundesliga par un malentendu avec Joshua Kimmich en début de match.

Le Sud-Coréen comme le capitaine de la Mannschaft, un peu trop motivé, ont tous deux sauté pour disputer un ballon de la tête ; Kimmich a involontairement prolongé dans la course de Dzenan Pejcinovic, mais Upamecano a dégagé. Kim a ensuite confirmé les bonnes impressions laissées pendant la préparation, avec plusieurs passes intelligentes à ras de terre dans la relance, une très grande dynamique dans les duels à la course et de la détermination dans les duels au sol comme dans les airs.

Kim semble être en pleine possession de ses moyens en ce début de saison. Il profite peut-être réellement du fait de n’avoir joué « que » 2.051 minutes la saison dernière au lieu de 3593 l’année précédente, dont certaines alors qu’il était très diminué, et d’avoir souvent dû laisser la priorité à Tah et Upamecano. Tout donne l’impression que cette période en tant que numéro trois clairement établi dans la hiérarchie des défenseurs centraux lui a fait du bien, surtout physiquement, mais aussi mentalement.

Pour Kompany et le Bayern, c’est une bénédiction. Qu’une véritable concurrence finisse par s’installer en défense centrale et que le Belge casse le duo établi Upamecano/Tah même lors des plus grands matches de la saison semble certes, malgré l’évolution remarquable de Kim, encore très improbable à l’heure actuelle. Mais : il ne faut « pas tout dire de manière aussi absolue ».

Min-Jae Kim : statistiques et données de performance au Bayern Munich

Saison Matches Buts Passes décisives Minutes jouées 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







