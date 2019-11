Vincent Kompany : "Je suis fan de tout ce que Jürgen Klopp représente"

S'il regrette les décisions litigieuses à l'avantage de Liverpool lors du choc face à City, Vincent Kompany est admiratif du travail de Jürgen Klopp.

Dimanche soir, a frappé un grand coup en , en l'emportant (3-1) face à . Une victoire qui permet aux Reds d'accroître leur avance (9 points) en tête du classement sur les hommes de Pep Guardiola. Néanmoins, la rencontre a aussi été marquée par des décisions arbitrales largement discutées Outre-Manche. Notamment le but inscrit par Fabinho, quelques secondes après une main de Trent Alexander-Arnold dans sa surface de réparation.

Vincent Kompany, ancien de Manchester City, a regardé ce match au sein de l'équipe d'experts de Sky Sports. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au vue de ses déclarations, l'ancien défenseur belge n'est que très peu convaincu par les décisions de la VAR...

Vincent Kompany a des doutes sur le pénalty non accordé

"J'étais confus. Ensuite, je regarde à droite, Jose Mourinho, Roy Keane et Graham Souness. Nous étions tous confus. Cela en dit sûrement quelque chose à propos du processus ? Le fait que cela puisse encore faire l’objet d’un débat alors qu’il existe un système de VAR conçu pour rendre le football plus simple et plus équitable (...) Le but est encaissé 20 secondes plus tard. Mon sentiment demeure que même si Liverpool a été excellent et que les deux équipes ont essayé de jouer, je pense que cette première décision était si importante, qu'il fallait prendre la bonne", a analysé l'ancien capitaine de Manchester City, grand fan de ce propose Jürgen Klopp.

"Je suis fan de tout ce que Jürgen Klopp représente, la façon dont son équipe joue. Je pense qu'il y a une alchimie fantastique entre le type de football que Klopp est capable de produire avec son équipe et ce que Liverpool essaie de représenter. Il y a beaucoup de points positifs à dire à propos de cette équipe, mais je continue de croire que Manchester City est dans une bonne position", a ajouté le Belge, admiratif et beau joueur.