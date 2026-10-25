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L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, passe des examens médicaux complémentaires après s’être effondré vendredi lors d’une séance d’entraînement de l’équipe réserve. La cause exacte reste inconnue, mais les responsables du club ont confirmé que l’état du Belge est stable et qu’il pourrait être absent pendant plusieurs semaines.

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L’entraîneur du Bayern Munich s’effondre à l’entraînement

L’entraîneur du Bayern, Kompany, va subir des examens médicaux complémentaires après s’être effondré lors d’une séance d’entraînement de l’équipe réserve vendredi. L’homme de 40 ans a été victime de ce malaise inquiétant au centre d’entraînement du club et doit subir des examens approfondis.

La cause exacte de l’incident reste inconnue, les médecins cherchant à établir un diagnostic définitif. Max Eberl, membre du directoire chargé des sports, a tenu à rassurer les supporters en confirmant que le Belge se trouve actuellement dans un état stable.

Le club confirme que son état est stable, les examens se poursuivent

Les responsables du Bayern abordent la situation avec la plus grande prudence en attendant des informations médicales complètes. Eberl a confirmé s’être entretenu directement avec Kompany et son épouse après l’incident inquiétant de vendredi. Le dirigeant du club a expliqué que les médecins s’attachent avant tout à déterminer la cause de ce malaise.

« Les examens ont déjà donné certains résultats, mais il en faut d’autres pour déterminer précisément de quoi il s’agit et combien de temps il lui faudra pour se rétablir, a déclaré Eberl, cité par ESPN. Il ne reviendra que lorsqu’il sera rétabli. Nous n’allons pas commencer à fixer des délais. Nous n’allons pas commencer à fixer des délais. Nous devons déterminer quel est le problème, puis il faudra voir combien de temps prendra la guérison. Nous ne parlons pas de jours, mais de semaines. »

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Une infection virale avant le malaise à l’entraînement

Ce malaise survient après une période de maladie difficile pour l’ancien entraîneur de Burnley. Kompany luttait contre une infection virale depuis la semaine dernière. Son adjoint Aaron Danks avait précédemment révélé que celle-ci avait touché ses jambes.

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Le Belge est resté assis pendant toute la victoire 6-1 du Bayern contre Leipzig et a manqué l’entraînement mardi pour se reposer chez lui. Il a toutefois retrouvé le bord du terrain lors du match nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions.

Après cette rencontre européenne, Kompany a reconnu publiquement avoir tenté de continuer malgré la maladie sans tenir compte des signaux d’alerte envoyés par son corps. Cette décision semble avoir abouti au malaise inquiétant de vendredi.

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Une longue absence attendue pour l’entraîneur du Bayern

Le Bayern doit désormais se préparer à une longue période sans son entraîneur, qui a remporté deux fois le championnat d’Allemagne depuis son arrivée en 2024. Le club retrouvera la Bundesliga dimanche avec un déplacement à Fribourg. Le staff technique devra prendre les commandes de l’équipe première pendant que Kompany se consacrera entièrement à sa guérison.