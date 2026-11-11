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Vincent Kompany est retourné au centre d’entraînement du Bayern Munich pour la première fois depuis son malaise soudain et inquiétant le mois dernier. L’entraîneur de 40 ans poursuit sa convalescence après une irritation méningée et une luxation de l’épaule, mais la date exacte de son retour sur le banc n’a pas encore été confirmée.

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Kompany de retour à la Sabener Strasse

Kompany a fait un retour chargé d’émotion au centre d’entraînement du Bayern, pour la première fois depuis son malaise soudain du 23 octobre. L’entraîneur de 40 ans a été pris d’un malaise lors d’une séance ordinaire avec l’équipe réserve du club, suscitant immédiatement l’inquiétude du personnel et des joueurs.

Après cet incident inquiétant, les médecins ont diagnostiqué une irritation méningée chez l’entraîneur belge. Ce grave problème de santé l’a contraint à s’éloigner de ses fonctions. Il a manqué les cinq derniers matches du Bayern, toutes compétitions confondues.

Le club a désormais confirmé officiellement que son entraîneur était bien « sur la voie de la guérison » après une période difficile. Il poursuivra sa rééducation dans le cadre familier du complexe de la Sabener Strasse.

Une douloureuse luxation de l’épaule à soigner

Outre l’irritation méningée initialement diagnostiquée, Kompany doit aussi composer avec une blessure douloureuse. Selon les informations rapportées, l’entraîneur s’est luxé l’épaule en tombant sur la pelouse lors de son malaise à l’entraînement.

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Il a récemment été photographié à son arrivée à la Sabener Strasse, le bras en écharpe, alors qu’il entame un programme de rééducation physique adapté. Dans un communiqué officiel destiné à rassurer les supporters, le club a indiqué que l’entraîneur progressait dans sa remise en forme.

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Le directeur sportif Max Eberl s’est chargé de la communication extérieure et donne régulièrement des nouvelles de l’état de santé de Kompany. La direction du Bayern veille à ce que son entraîneur principal bénéficie du meilleur suivi médical possible pendant cette période délicate.

Danks assure l’intérim sans accroc

Aaron Danks a pris les rênes de l’équipe première pendant que Kompany se consacre entièrement à sa guérison. L’entraîneur adjoint a su gérer une série de rencontres particulièrement difficiles en l’absence forcée de l’entraîneur principal.

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Danks a récemment dirigé l’équipe lors d’une convaincante victoire 2-0 contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions, où elle a fait preuve de rigueur tactique sur la scène européenne. Il l’a ensuite menée à un match nul 2-2 âprement disputé contre le Borussia Dortmund, dans un choc très attendu entre les équipes de tête du championnat.

Ces résultats cruciaux ont permis au Bayern de rester sur la bonne voie, tant en championnat que sur la scène européenne. Le club occupe actuellement la tête de la Bundesliga et ne devance son rival Dortmund qu’à la différence de buts, après un début de saison tendu.

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Dans l’attente de son retour sur le banc

Malgré les progrès de Kompany vers un rétablissement complet, aucune date n’a encore été confirmée pour son retour officiel sur le banc de touche. Le personnel médical du club ne précipitera certainement pas sa rééducation et donnera la priorité à sa santé à long terme plutôt qu’aux besoins sportifs immédiats.

La trêve internationale actuelle offre à l’entraîneur l’occasion de se consacrer exclusivement à sa santé, sans la pression constante des matches de club. Dans l’intervalle, Danks devrait continuer à diriger les entraînements de l’équipe première et la préparation tactique.

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Le Bayern retrouvera la Bundesliga le vendredi 20 novembre. Il recevra Koln à l’Allianz Arena, avec l’espoir de prendre trois points et de conserver sa courte avance en tête du championnat allemand.