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À la surprise générale, le Bayern Munich a vendu Matthijs de Ligt en 2024 plutôt que Dayot Upamecano. Depuis, leurs trajectoires auraient difficilement pu être plus différentes.

À l’été 2024, Vincent Kompany a pris ses fonctions d’entraîneur du Bayern Munich et a aussitôt suscité une décision plutôt impopulaire, du moins selon les informations concordantes de l’époque. Il s’agissait de déterminer qui composerait la charnière centrale à l’avenir.

Avec Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier et la nouvelle recrue Hiroki ito, les Munichois disposaient de cinq défenseurs centraux. L’un d’eux devait partir : la direction du club aurait souhaité que ce soit Upamecano. Mais Kompany voyait un grand potentiel chez lui et appréciait particulièrement sa vitesse. Le nouvel entraîneur aurait donc préconisé, à la place, la vente de de Ligt.

Le Néerlandais a finalement rejoint Manchester United pour 45 millions d’euros. Après une année cauchemardesque, il y est désormais considéré comme un candidat au départ. Upamecano, lui, est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde au Bayern Munich. Ce qui semblait alors assez discutable s’est depuis révélé être le bon choix.

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Une pétition réclamait le maintien de Matthijs de Ligt au Bayern Munich

Retour en arrière. Un an après l’arrivée d’Upamecano en provenance du RB Leipzig pour 42,5 millions d’euros, Julian Nagelsmann souhaitait recruter un autre défenseur central de haut niveau en 2022. À la surprise générale, ce fut Matthijs de Ligt. Les Munichois ont versé la coquette somme de 67 millions d’euros à la Juventus Turin pour l’ancien prodige de l’Ajax Amsterdam. Malgré le montant élevé du transfert, son arrivée a été saluée comme un coup de maître : à 22 ans, il était considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs au monde.

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Et de Ligt a répondu aux attentes. Après sa première saison, il a même terminé deuxième de l’élection du joueur de l’année du Bayern, derrière Jamal Musiala. Lors de sa deuxième saison aussi, il était le défenseur central le plus fiable des Munichois. Son engagement sans compter et son caractère accessible en ont fait un favori du public. Et voilà qu’il devait soudain être vendu ? Plutôt qu’Upamecano, sujet aux blessures et aux erreurs ?

Pour l’empêcher, des supporters du Bayern Munich ont lancé une pétition en ligne intitulée « Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt! ». On pouvait notamment y lire : « Vendre Matthijs de Ligt serait une très mauvaise décision et nous le regretterions certainement amèrement. C’est pourquoi nous faisons entendre notre voix pour rappeler que nous ne devons PAS commettre cette erreur ! »

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Pas moins de 71 840 personnes ont signé la pétition. « Cela me touche au cœur », a déclaré de Ligt lui-même. Mais la direction du Bayern Munich n’a pas tenu compte du souhait des supporters et a vendu de Ligt à Manchester United à la mi-août.

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Dayot Upamecano a prolongé son contrat début 2026

Kompany a ensuite le plus souvent associé Upamecano et Kim en défense centrale. Malgré quelques erreurs ponctuelles, le duo a globalement très bien fonctionné. De Ligt, de son côté, a connu des difficultés dans son nouveau club et s’est rapidement retrouvé dans le viseur des consultants acerbes de la télévision anglaise, comme pratiquement toutes les recrues de Manchester United depuis des années.

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« Il ne s’agit pas pour nous de nous sentir confortés dans notre choix. Matthijs de Ligt était lui aussi un défenseur central de haut niveau », a déclaré le directeur sportif Max Eberl en novembre. « Mais nous devions prendre une décision. Nous l’avons prise et cela fonctionne. » À partir de la saison suivante, 2025-2026, le changement de cap qui aurait été impulsé par Kompany s’est révélé être un excellent choix.

Aux côtés de la nouvelle recrue Jonathan Tah, Upamecano a affiché une régularité impressionnante. Le Français, désormais âgé de 28 ans, a ainsi obtenu début 2026 un nouveau contrat lucratif jusqu’en 2030, assorti d’une généreuse prime à la signature qui s’élèverait à 20 millions d’euros. De Ligt, en revanche, s’est blessé au dos après une période tout de même un peu meilleure à l’automne 2025 et a dû s’arrêter.

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Manchester United : pourquoi Matthijs de Ligt a-t-il été absent si longtemps ?

Ruben Amorim, alors entraîneur de United, avait parlé d’un « petit problème », mais il s’est lourdement trompé. Après de nombreuses rechutes, de Ligt n’a retrouvé le terrain d’entraînement qu’au bout de plusieurs mois d’absence. Il a finalement dû se faire opérer en mai. Sa saison était terminée, et sa participation à la Coupe du monde avec la sélection néerlandaise était également compromise.

De Ligt n’a fait son retour que fin octobre, lors de la défaite 1-4 contre Como Calcio en Ligue des champions. Depuis, il n’a disputé qu’un autre court passage sur le terrain dans cette compétition. Sa dernière apparition en Premier League remonte au 30 novembre 2025, soit il y a près d’un an. Michael Carrick a le plus souvent aligné Harry Maguire et Lisandro Martinez en défense centrale. Lorsque Martinez a récemment été suspendu, c’est Lenny Yoro, habituellement titulaire au poste d’arrière droit, qui a débuté dans l’axe. Ayden Heaven, âgé de seulement 20 ans, a lui aussi obtenu du temps de jeu en défense centrale.

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Carrick a été limogé pendant la trêve internationale et remplacé par Mauricio Pochettino, prolongeant ainsi une curieuse série pour de Ligt . Depuis le début de sa carrière professionnelle, il n’a jamais commencé deux saisons consécutives sous les ordres du même entraîneur. Ce sera encore le cas la saison prochaine. Reste toutefois à savoir dans quel club il évoluera alors.

Son contrat lucratif court certes jusqu’en 2029, mais il est depuis longtemps considéré comme un candidat au départ. Un transfert dès cet hiver est même envisageable. « De Ligt doit partir », a par exemple récemment réclamé Gary Neville, figure emblématique du club. L’Inter Milan et Besiktas Istanbul feraient notamment partie des clubs qui envisagent un éventuel transfert du joueur, qui n’a encore que 27 ans.