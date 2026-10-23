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L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a appelé au calme au sujet de la forme récente du jeune attaquant Lennart Karl, qu’il a laissé sur le banc face à Arsenal. Malgré une baisse de son temps de jeu à l’Allianz Arena, le technicien belge assure que l’attaquant, très apprécié, conserve le soutien total de son staff.

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Le technicien belge défend le jeune joueur laissé sur le banc

Kompany ne s’inquiète pas du début de saison poussif de Karl et se dit convaincu que l’attaquant de 18 ans retrouvera bientôt son meilleur niveau. Après une première saison remarquée, l’adolescent a vu son temps de jeu diminuer ces dernières semaines. Il figurait notamment parmi les remplaçants lors du match nul 2-2 de mercredi contre Arsenal en Ligue des champions, alors même que l’ailier Michael Olise était absent pour cause de suspension.

Le staff technique lui conserve toute sa confiance

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Karl s’est imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs de Bavière la saison dernière grâce à sa qualité technique, ses dribbles directs et son efficacité devant le but. Il cherche toutefois encore à retrouver le rythme de la compétition après qu’une grave blessure musculaire subie en juin l’a privé de la Coupe du monde 2026 et l’a tenu éloigné des terrains pendant environ 12 semaines, jusqu’à fin août.

Interrogé sur le rôle réduit du jeune joueur après le coup de sifflet final contre Arsenal, Kompany a expliqué : « Le rythme et les performances viendront. Il n’évolue pas au niveau qui était le sien la saison dernière, mais ce n’est pas grave. Il sait que cela arrive, il sait que nous sommes patients avec lui. À un moment donné, son heure viendra et il nous montrera le Lennart Karl que nous connaissons tous. »

Un coup d’arrêt estival freine son ascension

Le retour après trois mois d’absence s’avère d’autant plus difficile pour le joueur formé au club que la concurrence est rude aux postes offensifs. Même privé d’Olise en milieu de semaine, le champion d’Allemagne pouvait compter sur des attaquants confirmés comme Luis Diaz, Serge Gnabry et Jamal Musiala, tandis que la recrue estivale Ismail Saibari a encore étoffé le secteur offensif.

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Évoquant les obstacles physiques que l’adolescent a dû surmonter depuis l’été, l’entraîneur du Bayern a ajouté : « Il est encore jeune, il a eu quelques blessures. Ça viendra, je ne suis pas inquiet. »

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Une rude concurrence attend le jeune espoir à son retour

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Plutôt que de précipiter le retour du jeune joueur dans le onze de départ, le staff technique du Bayern est prêt à lui laisser le temps de retrouver progressivement confiance et rythme. Karl cherchera d’abord à faire la différence en entrant en jeu lors des prochains matches de Bundesliga et de Ligue des champions, afin de se faire une place devant ses coéquipiers plus expérimentés. Les dirigeants du club continuant de croire en ses qualités, l’attaquant dispose d’une occasion de relancer sa saison.