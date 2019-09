Villarreal - Santi Cazorla, le miraculé qui brille de mille feux en Liga

Encore une fois excellent face au Betis Séville (5-1) ce vendredi, Santi Cazorla prouve une nouvelle fois que rien ne résiste à son talent.

Il y a les joueurs dont le corps n’est pas fait pour le football professionnel, ceux dont la carrière n’a pas supporté la blessure ultime, ceux qui n’ont pas eu la force mentale nécessaire pour remonter la pente, et il y a Santi Cazorla. L’éternel. Le miraculé. Celui à qui on annonçait la fin d'une carrière déjà bien riche trois ans plus tôt, alors qu’il avait à peine dépassé la trentaine… Le même joueur qui brille aujourd’hui de mille feux en , avec .

Après sa frappe fantastique au Camp Nou contre le Barça (1-2) mardi dernier, le milieu offensif a une nouvelle fois fait parler la poudre ce vendredi en mettant toute sa classe au service du Sous-Marin Jaune pour battre le (5-1). Résultat des courses : un but sur penalty et une passe décisive pour l’ancien joueur d’ , qui impressionne encore, à 34 ans, avec 4 pions et 3 offrandes à son compteur en 7 rencontres de championnat.

Huit opérations plus tard…

Un retour en force. Clairement. Lentement mais sûrement, car le double champion d’Europe avec l’ avait déjà réalisé un exercice de haute volée l’an passé, avec 4 buts et 10 passes décisives en championnat. Vous l’aurez compris, le poids des années ne semble pas peser sur lui. Et pour cause : Cazorla revient de l’enfer. Celui des blocs opératoires et des salles de rééducation, celui qu’on lui souhaite d’éviter à tout jamais.

Il convient de remonter à l’année 2013 pour mesurer tout le chemin parcouru par le natif de Lugo de Llanera. Lors d’un banal match de la Roja, Cazorla s’était blessé à la cheville droite. Rien d’alarmant, à l’époque. Et pourtant, le milieu offensif avait été contraint de jouer sous infiltration pendant plusieurs mois. En 2016, l’opération est malheureusement devenue incontournable. Fin des ennuis ? Loin de là. Une mauvaise cicatrisation, une infection et, huit opérations plus tard, la phrase qui choque.

Quand l’amputation devenait envisageable…

"Les médecins m’ont dit que si j’arrivais à remarcher un jouer avec mon fils dans le jardin, je devais déjà m’estimer heureux", racontait-il à Marca, fin 2017. Alors à Arsenal, Cazorla a décidé de consulter son propre médecin, en Espagne. L’infection était toujours présente, et celle-ci avait même réussi à endommagé un os du talon, sans parler de son tendon d’Achille en piteux état… Au pays, l’Espagnol a ainsi évité le drame, alors que l’amputation du pied droit devenait envisageable !

Le calvaire de Cazorla en Une de Marca. 2 ans sans jouer, 8 opérations et une infection qui a failli lui faire perdre son pied... pic.twitter.com/qAVGWyXwrw — Daily (@DailyMercato) November 2, 2017

Après la convalescence, qui s’est étirée jusqu’au printemps 2018, Cazorla a finalement quitté les Gunners, libre, pour retourner dans son club de coeur : Villarreal. La suite de l’histoire, vous la connaissez. Le talent, toujours présent, a fait le reste. Cerise sur le gâteau : le milieu offensif a fait son retour en sélection espagnole en juin dernier, près de quatre ans après sa dernière apparition sous le maillot rouge. L’autre suite de l’histoire, à lui de l’écrire…