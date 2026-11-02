Villarreal-PSG : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Le PSG se rend à l’Estadio de la Cerámica le mardi 3 novembre pour affronter Villarreal en phase de ligue de la Ligue des champions. Le coup d’envoi est prévu à 16 h EST et 20 h GMT.

Un début parfait pour les champions d’Europe

Le PSG arrive à Villarreal après avoir entamé la défense de son titre en Ligue des champions de manière parfaite. Il a inscrit six buts face au Slovan Bratislava avant de battre Manchester City et Barcelone. Toutes compétitions confondues, l’équipe de Luis Enrique a remporté neuf matches consécutifs. Lors du dernier en date, elle a écrasé Le Havre 5-1 en Ligue 1, avec un rare triplé du latéral droit offensif Achraf Hakimi, en l’absence sur blessure de Kvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembele. Hakimi a également délivré deux passes décisives.

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Le Sous-marin jaune sombre en Liga

Villarreal est en grande difficulté en championnat après sa défaite contre l’Espanyol, qui le laisse à l’avant-dernière place de la Liga. Lors de son dernier match en Ligue des champions, il s’est incliné 4-3 à Anfield face à Liverpool. Villarreal peut néanmoins espérer mettre le PSG en difficulté : chacun des matches disputés cette saison par le tenant du titre en Ligue des champions a vu les deux équipes marquer. Il en va de même pour tous les matches européens de Villarreal cette saison. Les deux équipes ont également marqué lors de 12 de ses 14 matches à domicile, toutes compétitions confondues.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Le PSG a remporté ses six derniers matches, toutes compétitions confondues, avec au moins deux buts d’écart.

Les trois matches de Villarreal en phase de ligue ont produit 16 buts, soit une moyenne de 5,33 buts par match.

La participation de Gerard Moreno et Ilias Akhomach est incertaine côté Villarreal, tandis que le PSG doit se passer de trois joueurs clés : Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

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