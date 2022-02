Villarreal - Juve 1-1, tout reste à faire pour la Juve

Opposition de styles en 8es de finale de la Ligue des champions entre Villarreal et la Juventus Turin, qui en a d'ailleurs profité pour afficher sa nouvelle et prolifique recrue, Dusan Vlahovic. Et le buteur piémontais en a rpfoité pour ouvrir le score de manière très précoce.

Dès la 1ere minute, alimenté dans l'espace par Locatelli. Il contrôlait de la poitrine, avant de croiser son tir à ras de terre du pied droit pour le 1-0.

Villarreal rétorquait au quart d'heure de jeu. Giovani Lo Celso reprenait sans contrôle du pied gauche. Sur le poteau droit des buts turinois.

Au repos, on constatait néanmoins que la domination de Villarreal aura surtout été stérile.

Elle ne le sera plus en seconde période néanmoins, puisque le Sous-marin jaune allait égaliser par le truchement de Dani Parejo. L'ancien joueur du Real Madrid, dans le dos de Rabiot, reprenait du pied gauche la passe de Capoue pour le 1-1. Le tout,àà la 66e minute.

Le match allait changer de visage et la Juve ne maîtrisait plus grand chose. 1-1, score final, tout reste à faire dans cette double confrontation.