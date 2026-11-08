Comment regarder Villarreal contre Getafe avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Villarreal reçoit Getafe à l’Estadio de la Ceramica pour une rencontre de Liga entre deux équipes dont les dynamiques sont contrastées, mais compliquées. Le Sous-marin jaune occupe la 10e place du classement et voudra rebondir à domicile après une semaine mouvementée.

Les récentes soirées européennes de Villarreal ont été éprouvantes. Une lourde défaite 6-0 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions a laissé l’équipe d’Inigo Perez avec de sérieuses questions à résoudre, après avoir encaissé quatre buts dans les 17 premières minutes. La défaite 0-1 contre l’Espanyol lors de sa précédente sortie en Liga accentue la pression avant ce week-end.

Getafe arrive à la 13e place avec ses propres difficultés. L’équipe de Pepe Bordalas s’est inclinée 1-0 face à Brighton jeudi en Ligue Conférence, un résultat qui prolonge sa série récente de résultats contrastés toutes compétitions confondues.

Getafe a pourtant montré sa capacité à obtenir des résultats quand cela compte. Sa victoire 3-1 contre Séville en Liga, quelques jours seulement avant la défaite face à Brighton, a démontré que Bordalas sait organiser son équipe pour faire mal à ses adversaires en contre-attaque. Getafe cherchera à profiter de toute incertitude défensive que Villarreal pourrait afficher lors de ce match.

Les confrontations directes ajoutent encore de l’intérêt à cette affiche. Villarreal a remporté le dernier duel entre les deux équipes 2-0, mais Getafe s’était imposé lors du précédent. Aucune des deux équipes ne peut prendre l’autre à la légère.

Pour suivre toute la rencontre, voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Villarreal contre Getafe en direct.

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