Partager Suivez GOAL sur Google

Villarreal a dû intervenir après la diffusion de rumeurs insolites sur la santé de Nicolas Pepe, ancien ailier d’Arsenal. Le club espagnol a pris la décision inhabituelle de publier un communiqué pour démentir les affirmations selon lesquelles son joueur aurait subi une grave blessure à l’œil en regardant une éclipse solaire.

Publicité

Comment les rumeurs sur l’éclipse solaire ont commencé

Les spéculations se sont récemment répandues sur les réseaux sociaux après que l’international ivoirien de 31 ans est apparu en Liga avec un masque de protection à la suite d’une opération des yeux. Des publications en ligne laissaient entendre que son problème de santé était dû au fait d’avoir regardé directement le soleil pendant l’éclipse solaire d’août en Espagne.

Une vidéo Snapchat devenue virale, présentée comme provenant du compte de Pepe et montrant l’éclipse, a alimenté cette version. L’ailier avait auparavant manqué cinq matches en octobre après avoir subi l’intervention, avant de retrouver les terrains.

Villarreal dément fermement tout lien entre l’opération de Pepe et l’éclipse

Déterminé à mettre fin aux spéculations, le club espagnol a répondu directement à ces informations. Villarreal a précisé que l’opération avait été programmée bien à l’avance et n’avait aucun rapport avec l’événement d’août.

« En réponse aux informations récemment publiées par divers médias, le Villarreal CF précise qu’il est totalement faux que l’opération des yeux de Nicolas Pepe ait un quelconque lien avec l’observation de l’éclipse solaire », a déclaré le club.

Publicité Publicité

« L’intervention avait été programmée à l’avance pour des raisons totalement étrangères à cet événement. Le club appelle à l’exactitude et à la responsabilité dans le traitement des questions liées à la santé de ses joueurs. »

Related Topics

De recrue record d’Arsenal à la Liga : le parcours de Pepe

Pepe évolue depuis deux ans dans l’élite espagnole, après avoir rejoint Villarreal à l’issue d’un passage en Turquie à Trabzonspor.

Avant son arrivée en Espagne, l’ailier a connu une période difficile à Arsenal après son transfert de Lille, club de Ligue 1, à l’été 2019 pour 72 millions de livres, un montant alors record pour le club londonien. Sans parvenir à justifier le prix de son transfert, il n’a inscrit que 27 buts en 112 matches avec Arsenal avant d’être prêté, puis de quitter finalement le club libre de tout contrat.

Publicité

Retrouver du temps de jeu après la défaite contre Barcelone

Après avoir manqué cinq matches en octobre, Pepe retrouve progressivement sa place à Villarreal. Il est entré en jeu à la 75e minute lors de la récente défaite de Villarreal contre Barcelone (3-2) .

Villarreal cherchera également à réagir sur le terrain après avoir laissé échapper un excellent début de match face au champion de Liga. Le club avait pris deux buts d’avance en sept minutes avant d’encaisser des buts au cours d’une séquence de dix minutes en seconde période.